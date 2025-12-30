Menu
COMO É?

Sistema da UPA confunde nome de criança e gera situação constrangedora

Mãe de criança ainda tem outros quatro filhos

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

30/12/2025 - 8:46 h | Atualizada em 30/12/2025 - 9:28
Tuane Cristina Martins é mãe da pequena Liv e passa por situação toda vez que vai a UPA
Tuane Cristina Martins é mãe da pequena Liv e passa por situação toda vez que vai a UPA -

Ela tem apenas três anos e talvez ainda não se dê conta da situação constrangedora pela qual passa toda vez que precisa ir à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). É a mãe, na verdade, quem tem que lidar com a situação inusitada quando vê o nome da filha ser chamada no painel do local.

Tuane Cristina Martins é a mãe da pequena Liv e de outras quatro crianças em Florianópolis (SC). No caso da menina, o sistema interpreta as três letras como algarismos romanos — "L" representa o número 50 e o "IV", o 4.

Assim, quando Liv é chamada para o atendimento, o som do sistema anuncia "54 Albuquerque Alves". De início, Tuane teve um susto, mas agora confessa que já se acostumou com a situação.

“Isso acontece desde a primeira vez que ela foi se consultar na UPA, quando ainda era pequenininha. A reação de todo mundo sempre é a mesma: risada na hora [...] Todas as vezes que ela veio, chamaram do mesmo jeito. Agora eu já me acostumei”, afirmou ela à revista Crescer.

Viralizou

A situação curiosa fez com que a mãe decidisse por gravar um vídeo e publicar nas redes sociais. "Resolvi filmar porque já sabia que chamariam ela por 54. Sempre achei engraçado e quis compartilhar. Já virou parte da história dela", afirma.

Em vídeo publicado no perfil do Instagram (veja abaixo) que acabou viralizando, a própria mãe brinca com a situação. “Minha 54 Albuquerque Alves”, escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Tuane Martins (@5x.mae)

Algarismos Romanos Florianópolis Liv Tuane Cristina Martins upa

x