Sistema da UPA confunde nome de criança e gera situação constrangedora
Mãe de criança ainda tem outros quatro filhos
Por Yuri Abreu
Ela tem apenas três anos e talvez ainda não se dê conta da situação constrangedora pela qual passa toda vez que precisa ir à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). É a mãe, na verdade, quem tem que lidar com a situação inusitada quando vê o nome da filha ser chamada no painel do local.
Tuane Cristina Martins é a mãe da pequena Liv e de outras quatro crianças em Florianópolis (SC). No caso da menina, o sistema interpreta as três letras como algarismos romanos — "L" representa o número 50 e o "IV", o 4.
Assim, quando Liv é chamada para o atendimento, o som do sistema anuncia "54 Albuquerque Alves". De início, Tuane teve um susto, mas agora confessa que já se acostumou com a situação.
“Isso acontece desde a primeira vez que ela foi se consultar na UPA, quando ainda era pequenininha. A reação de todo mundo sempre é a mesma: risada na hora [...] Todas as vezes que ela veio, chamaram do mesmo jeito. Agora eu já me acostumei”, afirmou ela à revista Crescer.
Viralizou
A situação curiosa fez com que a mãe decidisse por gravar um vídeo e publicar nas redes sociais. "Resolvi filmar porque já sabia que chamariam ela por 54. Sempre achei engraçado e quis compartilhar. Já virou parte da história dela", afirma.
Em vídeo publicado no perfil do Instagram (veja abaixo) que acabou viralizando, a própria mãe brinca com a situação. “Minha 54 Albuquerque Alves”, escreveu na legenda.
