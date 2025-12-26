SALVADOR
Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos
Chamas se alastraram rapidamente, destruindo o estabelecimento; veja vídeos
Por Victoria Isabel
Um incêndio de grandes proporções atingiu um estabelecimento localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de São Marcos, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 26.
Segundo as primeiras informações, o incêndio teria começado em um local de lixo e se propagado rapidamente para o estabelecimento. As chamas se espalharam com rapidez e destruíram completamente a venda. Conforme relatos, o proprietário perdeu todos os bens que estavam no local.
O proprietário do estabelecimento, Bartolomeu, conhecido como Beto, afirmou que perdeu tudo no incêndio. Ele contou que estava dormindo em casa quando foi avisado pelo neto sobre o fogo.
“Eu não acreditei. Quando cheguei aqui, vi o desastre: acabou com tudo, minha vida foi destruída. Geladeira, televisão, colchão, lençol, acabou tudo. O lugar que eu ganhava meu pão de todo dia, eu não sei o que fazer, eu tô aqui no chão, eu não sei o que fazer ainda”, disse em entrevista à Rádio Sociedade.
A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda informações oficiais sobre o ocorrido.
Veja vídeos:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes