HOME > SALVADOR
SALVADOR

Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos

Chamas se alastraram rapidamente, destruindo o estabelecimento; veja vídeos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/12/2025 - 9:27 h | Atualizada em 26/12/2025 - 9:40
Comércio ficou destruído
Comércio ficou destruído -

Um incêndio de grandes proporções atingiu um estabelecimento localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de São Marcos, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 26.

Segundo as primeiras informações, o incêndio teria começado em um local de lixo e se propagado rapidamente para o estabelecimento. As chamas se espalharam com rapidez e destruíram completamente a venda. Conforme relatos, o proprietário perdeu todos os bens que estavam no local.

Imagem ilustrativa da imagem Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos
| Foto: Reprodução

O proprietário do estabelecimento, Bartolomeu, conhecido como Beto, afirmou que perdeu tudo no incêndio. Ele contou que estava dormindo em casa quando foi avisado pelo neto sobre o fogo.

“Eu não acreditei. Quando cheguei aqui, vi o desastre: acabou com tudo, minha vida foi destruída. Geladeira, televisão, colchão, lençol, acabou tudo. O lugar que eu ganhava meu pão de todo dia, eu não sei o que fazer, eu tô aqui no chão, eu não sei o que fazer ainda”, disse em entrevista à Rádio Sociedade.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda informações oficiais sobre o ocorrido.

Veja vídeos:

Tags:

corpo de bombeiros Incêndio São Marcos upa

