GESTÃO EFICIENTE

Em dois meses, instituto desafoga UPA de Teixeira de Freitas

Redução de permanência de pacientes melhora fluxo de atendimento e aumenta resolutividade

Redação

Por Redação

10/12/2025 - 11:31 h
UPA de Teixeira de Freitas passou por reformulação de fluxos a partir da gestão do instituto Setes
UPA de Teixeira de Freitas passou por reformulação de fluxos a partir da gestão do instituto Setes

Uma gestão baseada em evidências científicas e melhoria diária dos fluxos internos resultou em redução expressiva do tempo de permanência dos pacientes e na eliminação do uso de corredores como área de suporte.

Desde o dia 10 de outubro, a UPA Porte II de Teixeira de Freitas, é administrada pelo Instituto Setes e, em apenas dois meses, os resultados são palpáveis. No início da administração, a UPA registrava uma média de 28 pacientes em permanência prolongada por dia.

Com a reorganização progressiva dos fluxos, otimização das altas, fortalecimento da articulação com o Núcleo Interno de Regulação (NIR) e revisão das rotinas assistenciais, essa média caiu para aproximadamente 15 a 18 pacientes.

Redução de riscos

O resultado é uma circulação adequada, ambientes organizados e maior previsibilidade no atendimento. As melhorias integram o conjunto de ações estruturantes implementadas pelo Instituto Setes, com foco em qualificação contínua, redução de riscos, adoção de práticas baseadas em evidências e consolidação de rotinas que fortalecem a segurança e a humanização do cuidado.

“Organização, técnica e trabalho integrado fazem diferença no cuidado. Desde que assumimos a UPA, atuamos, diariamente, para qualificar fluxos, reduzir o tempo de permanência e fortalecer práticas seguras, sempre com foco no acolhimento e na humanização. O avanço que vemos hoje é resultado desse esforço contínuo”, destaca Érica Pontes, representante legal do Instituto Setes.

O Instituto seguirá monitorando indicadores, revisando rotinas e ampliando ações de qualificação para garantir um atendimento cada vez mais digno, seguro e humanizado à população de Teixeira de Freitas.

Tags:

´gestão Instituto Setes Saúde TEIXEIRA DE FREITAS upa

