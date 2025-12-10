Em dois meses, instituto desafoga UPA de Teixeira de Freitas

UPA de Teixeira de Freitas passou por reformulação de fluxos a partir da gestão do instituto Setes - Foto: Divulgação

Uma gestão baseada em evidências científicas e melhoria diária dos fluxos internos resultou em redução expressiva do tempo de permanência dos pacientes e na eliminação do uso de corredores como área de suporte.

Desde o dia 10 de outubro, a UPA Porte II de Teixeira de Freitas, é administrada pelo Instituto Setes e, em apenas dois meses, os resultados são palpáveis. No início da administração, a UPA registrava uma média de 28 pacientes em permanência prolongada por dia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a reorganização progressiva dos fluxos, otimização das altas, fortalecimento da articulação com o Núcleo Interno de Regulação (NIR) e revisão das rotinas assistenciais, essa média caiu para aproximadamente 15 a 18 pacientes.

Redução de riscos

O resultado é uma circulação adequada, ambientes organizados e maior previsibilidade no atendimento. As melhorias integram o conjunto de ações estruturantes implementadas pelo Instituto Setes, com foco em qualificação contínua, redução de riscos, adoção de práticas baseadas em evidências e consolidação de rotinas que fortalecem a segurança e a humanização do cuidado.

“Organização, técnica e trabalho integrado fazem diferença no cuidado. Desde que assumimos a UPA, atuamos, diariamente, para qualificar fluxos, reduzir o tempo de permanência e fortalecer práticas seguras, sempre com foco no acolhimento e na humanização. O avanço que vemos hoje é resultado desse esforço contínuo”, destaca Érica Pontes, representante legal do Instituto Setes.

O Instituto seguirá monitorando indicadores, revisando rotinas e ampliando ações de qualificação para garantir um atendimento cada vez mais digno, seguro e humanizado à população de Teixeira de Freitas.