Vítima de intoxicação por metanol recebe alta em Ribeira do Pombal

Todas as vítimas compraram o produto no mesmo depósito de bebidas da cidade - Foto: PRF

Uma das vítimas de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, recebeu alta hospitalar nesta quinta, 1. Lais Santana Dias, que estava internada no Hospital Geral Santa Tereza, deixou a unidade após apresentar melhora no quadro clínico.

Ao todo, sete pessoas foram intoxicadas. Três seguem internadas no hospital de Ribeira do Pombal. Entre elas, Maria Viviana Santos Almeida, que chegou a ser internada na UTI, foi transferida para a enfermaria.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outras três vítimas, em estado mais grave, foram transferidas para Salvador e estão internadas no Hospital Couto Maia.

Seis das pessoas consumiram a bebida durante uma festa de noivado. A sétima vítima ingeriu a bebida alcoólica um dia antes do evento. Todas compraram o produto no mesmo depósito de bebidas da cidade.

Entre os internados em Ribeira do Pombal estão Josefa Soares de Almeida, Maria Viviana Santos Almeida e Maria Clara Nascimento de Souza.

No Hospital Couto Maia permanecem Daniele Barbosa do Carmo Matos, Vinícius Oliveira Vieira e Edicleia Andrade de Matos, madrasta da noiva, que está intubada. Segundo familiares, Edicleia chegou a passar por hemodiálise após comprometimento renal, mas apresentou melhora na função dos rins.

Vinícius Oliveira Vieira não possui parentesco com os demais intoxicados. Ele comprou a bebida no mesmo estabelecimento, no dia anterior ao noivado, e foi a primeira pessoa a apresentar sintomas.

Bebidas apreendidas

As bebidas responsáveis pela intoxicação foram adquiridas no mesmo depósito de Ribeira do Pombal. Em entrevista à TV Bahia, o subsecretário da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Paulo Barbosa, explicou que essa foi a única ligação entre os casos.

“O que havia em comum entre o consumo isolado e o grupo que estava na festividade é que todos ingeriram a mesma bebida, um determinado tipo de vodka, vendida pelo mesmo distribuidor”, afirmou.

Diante da constatação, a Polícia Civil, em conjunto com a Vigilância Sanitária do município, realizou a lacração do estabelecimento onde as bebidas foram compradas. Outros dois pontos comerciais da cidade também tiveram produtos apreendidos.

Segundo a Sesab, até o momento não há registro de novos casos suspeitos de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal ou em cidades vizinhas.

A intoxicação foi confirmada na quarta-feira, 31, após laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que identificou a presença de metanol nas bebidas apreendidas e em amostras de sangue das vítimas. O metanol é uma substância altamente tóxica, com risco de lesões graves e morte.

Após a confirmação, a prefeitura determinou a proibição temporária da comercialização, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas destiladas no município.

A medida, válida até o dia 5 de janeiro, inclui bares, restaurantes, eventos públicos e privados, comércio ambulante e distribuição gratuita ou promocional. A fiscalização ficará a cargo da Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Guarda Civil.

O Ministério da Saúde informou, em nota, que acompanha os casos e reforçou o envio de antídotos para a Bahia. Segundo a pasta, a rede estadual conta com 318 ampolas de etanol e 206 unidades de fomepizol, utilizados no tratamento de intoxicação por metanol.