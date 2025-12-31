Menu
BAHIA
ANTÍDOTO

Bahia recebe 100 ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol

Produto é considerado um antídoto vital no tratamento

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

31/12/2025 - 19:44 h
Medida ocorre após confirmação de sete casos de intoxicação por metanol na Bahia
Medida ocorre após confirmação de sete casos de intoxicação por metanol na Bahia -

O Ministério da Saúde enviou à Bahia, nesta quarta-feira, 31, uma remessa de 100 ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o atendimento, quando indicado, em casos de intoxicação por metanol.

O produto é considerado um antídoto vital no tratamento, pois atua impedindo que o metanol se transforme em substâncias ainda mais tóxicas, que podem causar diversos problemas no organismo.

Ribeira do Pombal

A medida ocorre após a confirmação de sete casos de intoxicação por metanol no estado, no município de Ribeira do Pombal.

A chegada das ampolas garante que a rede de assistência no estado continue tendo suporte imediato para o tratamento de pacientes, uma vez que a agilidade na administração do etanol farmacêutico, nos casos indicados, é o principal fator para reduzir a taxa de letalidade e sequelas graves.

x