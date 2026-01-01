Metanol: bebidas contaminadas na Bahia foram compradas no mesmo local

- Foto: Reprodução/TV Bahia

As bebidas que causaram intoxicação por metanol em sete pessoas no município Ribeira do Pombal, na Bahia, foram compradas no mesmo depósito de bebidas. Seis das vítimas consumiram a vodka em uma festa de noivado, e a outra um dia antes.

Após a confirmação, a Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Vigilância Sanitária do município, realizaram a lacração do estabelecimento onde os produtos foram comercializados.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os pacientes são seis mulheres e um homem e três deles estão internados em Salvador, em estado grave.

Confirmação da intoxicação por metanol

Após sete pessoas serem internadas por suspeita de intoxicação após ingestão acidental de metanol, a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou a presença da substância em bebidas alcoólicas apreendidas na cidade e também nas amostras de sangue dos pacientes.

O caso é apurado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), das vigilâncias sanitárias estadual e municipal, além da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ribeira do Pombal proíbe venda e consumo de bebidas alcoólicas destiladas

A Prefeitura de Ribeira do Pombal decidiu suspender temporariamente a venda e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas no município. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 31, após a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) confirmar que sete pessoas foram intoxicadas por metanol na cidade.

Com base nos resultados, o governo municipal atualizou o decreto nº 081/2025, ampliando as ações de emergência sanitária. Ficam proibidos, até o dia 5 de janeiro, a venda, o consumo, a distribuição e o fornecimento de bebidas destiladas em todo o território municipal.

Bahia recebe 100 ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde enviou à Bahia, nesta quarta-feira, 31, uma remessa de 100 ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o atendimento, quando indicado, em casos de intoxicação por metanol.

O produto é considerado um antídoto vital no tratamento, pois atua impedindo que o metanol se transforme em substâncias ainda mais tóxicas, que podem causar diversos problemas no organismo.