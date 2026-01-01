PERIGO
Metanol: bebidas contaminadas na Bahia foram compradas no mesmo local
Sete pessoas estão internadas
Por Luiza Nascimento
As bebidas que causaram intoxicação por metanol em sete pessoas no município Ribeira do Pombal, na Bahia, foram compradas no mesmo depósito de bebidas. Seis das vítimas consumiram a vodka em uma festa de noivado, e a outra um dia antes.
Após a confirmação, a Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Vigilância Sanitária do município, realizaram a lacração do estabelecimento onde os produtos foram comercializados.
Os pacientes são seis mulheres e um homem e três deles estão internados em Salvador, em estado grave.
Confirmação da intoxicação por metanol
Após sete pessoas serem internadas por suspeita de intoxicação após ingestão acidental de metanol, a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou a presença da substância em bebidas alcoólicas apreendidas na cidade e também nas amostras de sangue dos pacientes.
O caso é apurado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), das vigilâncias sanitárias estadual e municipal, além da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Ribeira do Pombal proíbe venda e consumo de bebidas alcoólicas destiladas
A Prefeitura de Ribeira do Pombal decidiu suspender temporariamente a venda e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas no município. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 31, após a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) confirmar que sete pessoas foram intoxicadas por metanol na cidade.
Com base nos resultados, o governo municipal atualizou o decreto nº 081/2025, ampliando as ações de emergência sanitária. Ficam proibidos, até o dia 5 de janeiro, a venda, o consumo, a distribuição e o fornecimento de bebidas destiladas em todo o território municipal.
Bahia recebe 100 ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol
O Ministério da Saúde enviou à Bahia, nesta quarta-feira, 31, uma remessa de 100 ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o atendimento, quando indicado, em casos de intoxicação por metanol.
O produto é considerado um antídoto vital no tratamento, pois atua impedindo que o metanol se transforme em substâncias ainda mais tóxicas, que podem causar diversos problemas no organismo.
