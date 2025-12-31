Menu
APÓS INTOXICAÇÃO

Metanol: cidade baiana proíbe consumo de bebidas alcoólicas

Laudo confirmou presença de metanol em bebidas e em sangue de pacientes internados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/12/2025 - 17:32 h | Atualizada em 31/12/2025 - 18:55
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) constatou a presença do produto químico nas bebidas apreendidas
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) constatou a presença do produto químico nas bebidas apreendidas

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, decidiu suspender temporariamente a venda e o consumo de bebidas alcoólicas destiladas no município. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, 31, após a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) confirmar que sete pessoas foram intoxicadas por metanol na cidade.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) constatou a presença do produto químico nas bebidas apreendidas e também em exames de sangue dos pacientes.

Decreto

Com base nesses resultados, o governo municipal atualizou o decreto nº 081/2025, ampliando as ações de emergência sanitária. Ficam proibidos, até o dia 5 de janeiro, a venda, o consumo, a distribuição e o fornecimento de bebidas destiladas em todo o território municipal. A decisão vale para:

  • bares;
  • restaurantes;
  • comércios em geral;
  • ventos públicos e privados;
  • além de ambulantes e ações promocionais.

A fiscalização será realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Guarda Civil. O descumprimento poderá resultar em interdição dos estabelecimentos, apreensão e descarte de produtos, além de outras penalidades previstas em lei.

Segundo a prefeitura, a suspensão é excepcional e temporária, adotada para proteger a população diante do risco comprovado. A gestão informou ainda que o decreto pode ser revisado conforme avaliação técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Ministério Público

Também nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde comunicou que está acompanhando os casos de intoxicação por metanol na Bahia e reforçou o estoque de medicamentos usados no tratamento. O órgão enviou mais 100 unidades de fomepizol ao estado.

Atualmente, a rede estadual dispõe de 318 frascos de etanol e 206 unidades de fomepizol, utilizados para bloquear os efeitos tóxicos produzidos pelo metanol no organismo.

Tags:

Bahia bebidas alcoólicas decreto fiscalização Hospitalização intoxicação metanol Ministério da Saúde Ribeira do Pombal Saúde

