Com quase 500 vagas prefeitura baiana abre novo concurso público
As quase 500 vagas são para níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior
A prefeitura de Canavieiras na Bahia lançou seu novo edital para um concurso público visando preencher 464 vagas e formar um cadastro de reserva em cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
As vagas são por um tempo determinado de excepcional interesse público da administração do município.
Inscrições
As inscrições estão abertas desde às 12h do dia 20 de janeiro de 2026 e vão seguir assim até as 23h59min do dia 26 de janeiro. Elas devem ser feitas diretamente pela internet, por meio do portal oficial do concurso.
A taxa de inscrição tem um valor que varia de R$ 40 a R$ 100.
Vale ressaltar que uma isenção da taxa de inscrição será concedida para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e for membro de família de baixa renda, assim como aos doadores de medula óssea.
Salário
Ao serem admitidos, os profissionais vão precisar cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e vão receber remunerações mensais de R$ 1.621,00 a R$ 2.800,00.
Cargos abertos
Os cargos oferecidos pelo certame de 464 vagas são:
- Enfermeiro Emergencista;
- Enfermeiro Obstetra;
- Enfermeiro Atenção Primária;
- Técnico de Enfermagem;
- Técnico de Enfermagem (SAMU);
- Farmacêutico(a);
- Odontólogo;
- Fisioterapeuta;
- Assistente Social;
- Nutricionista (Saúde);
- Auxiliar de Farmácia;
- Assistente Administrativo;
- Condutor Socorrista (SAMU);
- Psicólogo;
- Neuropsicólogo;
- Psicopedagogo;
- Auxiliar de Saúde Bucal UBS;
- Professor Pedagogia (Sede);
- Professor Pedagogia (Campo);
- Professor Língua Portuguesa;
- Professor Língua Inglesa;
- Professor Educação Física;
- Professor Artes;
- Professor Matemática;
- Professor História;
- Professor Geografia;
- Professor Ciências;
- Professor Ensino Religioso;
- Auxiliar de Serviços Gerais;
- Merendeira (Sede e Campo);
- Porteiro;
- Vigia Noturno;
- Auxiliar Administrativo;
- Motorista;
- Monitor de Recreação;
- Monitor de Ônibus;
- Nutricionista (Educação);
- Cuidador;
- Oficineiros (Diversos);
- Psicólogo (Educação);
- Intérprete de Libras.
Provas
Os candidatos vão ser avaliados por meio de uma prova objetiva, para todos os cargos, prevista para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026, além de uma prova de títulos para os cargos de nível superior.
Saiba como serão as provas
Nível Fundamental Incompleto, Fundamental Completo e Médio Completo
- Língua Portuguesa: 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos;
- Conhecimentos em Informática: 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos;
- Matemática 10 questões com peso de 2,5 , resultando em 25 pontos;
- Conhecimentos Gerais e Legislação aplicada à Prefeitura Municipal de Canavieiras 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos.
- Total: 40 questões com 100 pontos totais.
Nível Médio Técnico e Nível Superior
- Língua Portuguesa: 10 questões com peso de 2,0, resultando em 20 pontos;
- Matemática : 5 questões com peso de 2,0, resultando em 10 pontos;
- Conhecimentos em Informática: 5 questões com peso de 1,0, resultando em 5 pontos;
- Conhecimentos Gerais e Legislação aplicada à Prefeitura Municipal de Canavieiras: 5 questões com peso de 1,0, resultando em 5 pontos;
- Conhecimentos Específicos: 15 questões com peso de 4,0, resultando em 60 pontos;
- Total: 40 questões com 100 pontos totais.
Validade
O processo seletivo será válido por 12 meses contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Canavieiras.
