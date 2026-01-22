Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Com quase 500 vagas prefeitura baiana abre novo concurso público

As quase 500 vagas são para níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/01/2026 - 17:12 h
Prefeitura baiana abre 464 vagas de emprego
Prefeitura baiana abre 464 vagas de emprego -

A prefeitura de Canavieiras na Bahia lançou seu novo edital para um concurso público visando preencher 464 vagas e formar um cadastro de reserva em cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são por um tempo determinado de excepcional interesse público da administração do município.

Inscrições

As inscrições estão abertas desde às 12h do dia 20 de janeiro de 2026 e vão seguir assim até as 23h59min do dia 26 de janeiro. Elas devem ser feitas diretamente pela internet, por meio do portal oficial do concurso.

A taxa de inscrição tem um valor que varia de R$ 40 a R$ 100.

Vale ressaltar que uma isenção da taxa de inscrição será concedida para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e for membro de família de baixa renda, assim como aos doadores de medula óssea.

Salário

Ao serem admitidos, os profissionais vão precisar cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e vão receber remunerações mensais de R$ 1.621,00 a R$ 2.800,00.

Cargos abertos

Os cargos oferecidos pelo certame de 464 vagas são:

  • Enfermeiro Emergencista;
  • Enfermeiro Obstetra;
  • Enfermeiro Atenção Primária;
  • Técnico de Enfermagem;
  • Técnico de Enfermagem (SAMU);
  • Farmacêutico(a);
  • Odontólogo;
  • Fisioterapeuta;
  • Assistente Social;
  • Nutricionista (Saúde);
  • Auxiliar de Farmácia;
  • Assistente Administrativo;
  • Condutor Socorrista (SAMU);
  • Psicólogo;
  • Neuropsicólogo;
  • Psicopedagogo;
  • Auxiliar de Saúde Bucal UBS;
  • Professor Pedagogia (Sede);
  • Professor Pedagogia (Campo);
  • Professor Língua Portuguesa;
  • Professor Língua Inglesa;
  • Professor Educação Física;
  • Professor Artes;
  • Professor Matemática;
  • Professor História;
  • Professor Geografia;
  • Professor Ciências;
  • Professor Ensino Religioso;
  • Auxiliar de Serviços Gerais;
  • Merendeira (Sede e Campo);
  • Porteiro;
  • Vigia Noturno;
  • Auxiliar Administrativo;
  • Motorista;
  • Monitor de Recreação;
  • Monitor de Ônibus;
  • Nutricionista (Educação);
  • Cuidador;
  • Oficineiros (Diversos);
  • Psicólogo (Educação);
  • Intérprete de Libras.

Provas

Os candidatos vão ser avaliados por meio de uma prova objetiva, para todos os cargos, prevista para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026, além de uma prova de títulos para os cargos de nível superior.

Saiba como serão as provas

Nível Fundamental Incompleto, Fundamental Completo e Médio Completo

  • Língua Portuguesa: 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos;
  • Conhecimentos em Informática: 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos;
  • Matemática 10 questões com peso de 2,5 , resultando em 25 pontos;
  • Conhecimentos Gerais e Legislação aplicada à Prefeitura Municipal de Canavieiras 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos.
  • Total: 40 questões com 100 pontos totais.

Nível Médio Técnico e Nível Superior

  • Língua Portuguesa: 10 questões com peso de 2,0, resultando em 20 pontos;
  • Matemática : 5 questões com peso de 2,0, resultando em 10 pontos;
  • Conhecimentos em Informática: 5 questões com peso de 1,0, resultando em 5 pontos;
  • Conhecimentos Gerais e Legislação aplicada à Prefeitura Municipal de Canavieiras: 5 questões com peso de 1,0, resultando em 5 pontos;
  • Conhecimentos Específicos: 15 questões com peso de 4,0, resultando em 60 pontos;
  • Total: 40 questões com 100 pontos totais.

Validade

O processo seletivo será válido por 12 meses contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Canavieiras.

Ver todas

x