Com quase 500 vagas prefeitura baiana abre novo concurso público

A prefeitura de Canavieiras na Bahia lançou seu novo edital para um concurso público visando preencher 464 vagas e formar um cadastro de reserva em cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são por um tempo determinado de excepcional interesse público da administração do município.

Inscrições

As inscrições estão abertas desde às 12h do dia 20 de janeiro de 2026 e vão seguir assim até as 23h59min do dia 26 de janeiro. Elas devem ser feitas diretamente pela internet, por meio do portal oficial do concurso.

A taxa de inscrição tem um valor que varia de R$ 40 a R$ 100.

Vale ressaltar que uma isenção da taxa de inscrição será concedida para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e for membro de família de baixa renda, assim como aos doadores de medula óssea.

Salário

Ao serem admitidos, os profissionais vão precisar cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e vão receber remunerações mensais de R$ 1.621,00 a R$ 2.800,00.

Cargos abertos

Os cargos oferecidos pelo certame de 464 vagas são:

Enfermeiro Emergencista;

Enfermeiro Obstetra;

Enfermeiro Atenção Primária;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Enfermagem (SAMU);

Farmacêutico(a);

Odontólogo;

Fisioterapeuta;

Assistente Social;

Nutricionista (Saúde);

Auxiliar de Farmácia;

Assistente Administrativo;

Condutor Socorrista (SAMU);

Psicólogo;

Neuropsicólogo;

Psicopedagogo;

Auxiliar de Saúde Bucal UBS;

Professor Pedagogia (Sede);

Professor Pedagogia (Campo);

Professor Língua Portuguesa;

Professor Língua Inglesa;

Professor Educação Física;

Professor Artes;

Professor Matemática;

Professor História;

Professor Geografia;

Professor Ciências;

Professor Ensino Religioso;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Merendeira (Sede e Campo);

Porteiro;

Vigia Noturno;

Auxiliar Administrativo;

Motorista;

Monitor de Recreação;

Monitor de Ônibus;

Nutricionista (Educação);

Cuidador;

Oficineiros (Diversos);

Psicólogo (Educação);

Intérprete de Libras.

Provas

Os candidatos vão ser avaliados por meio de uma prova objetiva, para todos os cargos, prevista para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026, além de uma prova de títulos para os cargos de nível superior.

Saiba como serão as provas

Nível Fundamental Incompleto, Fundamental Completo e Médio Completo

Língua Portuguesa: 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos;

Conhecimentos em Informática: 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos;

Matemática 10 questões com peso de 2,5 , resultando em 25 pontos;

Conhecimentos Gerais e Legislação aplicada à Prefeitura Municipal de Canavieiras 10 questões com peso de 2,5, resultando em 25 pontos.

Total: 40 questões com 100 pontos totais.

Nível Médio Técnico e Nível Superior

Língua Portuguesa: 10 questões com peso de 2,0, resultando em 20 pontos;

Matemática : 5 questões com peso de 2,0, resultando em 10 pontos;

Conhecimentos em Informática: 5 questões com peso de 1,0, resultando em 5 pontos;

Conhecimentos Gerais e Legislação aplicada à Prefeitura Municipal de Canavieiras: 5 questões com peso de 1,0, resultando em 5 pontos;

Conhecimentos Específicos: 15 questões com peso de 4,0, resultando em 60 pontos;

Total: 40 questões com 100 pontos totais.

Validade

O processo seletivo será válido por 12 meses contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal de Canavieiras.