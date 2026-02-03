Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INFRAESTRUTURA

Ponte Salvador-Itaparica: projeto básico já tem data de conclusão

Início das obras estão previstas para junho

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

03/02/2026 - 11:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica -

O projeto da Ponte Salvador-Itaparica, considerado um dos robustos do governo Jerônimo Rodrigues (PT), está prestes a ser concluído. Em discurso, na abertura dos trabalhos legislativos, nesta terça-feira, 3, o governador estimou a previsão para conclusão do documento.

“Agora, trabalhando para implementar o símbolo maior da nossa ousadia: a ponte Salvador-Itaparica! O seu projeto básico será concluído em março de 2026”, confirmou o petista, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, o governador confirmou o mês em que está previsto para iniciar as obras nas águas da Baía de Todos-os-Santos e em Vera Cruz. Como já adiantado pelo Portal A TARDE, o mês-chave será junho.

Leia Também:

Ponte Salvador-Itaparica: China impulsiona construção na Bahia
Ponte Salvador-Itaparica: Governo anuncia desapropriação de área para obras
Ponte Salvador-Itaparica: Wagner projeta entrega para 2030
"Se não fosse viável, nem me esforçaria", diz Jerônimo sobre a Ponte Salvador-Itaparica

No âmbito governista, a obra vem sendo tratada como “revolucionária”, como o próprio chefe do Executivo citou no discurso inaugural.

“Com previsão de início das obras em junho do mesmo ano. Esta obra irá revolucionar toda a logística e a integração não apenas da Baía de Todos-os-Santos, mas de vastas áreas do estado”, afirmou o petista.

Jerônimo Rodrigues (PT) em discurso na Alba
Jerônimo Rodrigues (PT) em discurso na Alba | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

O projeto contará com investimento de R$ 10,6 bilhões e terá uma das maiores estruturas da América Latina. Foi nesse sentido, que o governador criou uma secretaria exclusiva para debater a questão contratual e os demais investimentos do tema.

Ponte Salvador-Itaparica: tudo o que você precisa saber

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

  • Investimento: Aproximadamente R$ 10,6 bilhões, conforme contrato da PPP (Parceria Público-Privada).
  • Início das obras: Junho de 2026.
  • Entrega: Junho de 2031.
  • Tecnologia: A construção envolverá tecnologias de engenharia chinesa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues ponte salvador-itaparica Salvador-Itaparica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

Pedro Scooby e Cíntia Dicker participam de documentário sobre a biodiversidade na Bahia

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

x