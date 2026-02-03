Ponte Salvador-Itaparica: projeto básico já tem data de conclusão

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação

O projeto da Ponte Salvador-Itaparica, considerado um dos robustos do governo Jerônimo Rodrigues (PT), está prestes a ser concluído. Em discurso, na abertura dos trabalhos legislativos, nesta terça-feira, 3, o governador estimou a previsão para conclusão do documento.

“Agora, trabalhando para implementar o símbolo maior da nossa ousadia: a ponte Salvador-Itaparica! O seu projeto básico será concluído em março de 2026”, confirmou o petista, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Na ocasião, o governador confirmou o mês em que está previsto para iniciar as obras nas águas da Baía de Todos-os-Santos e em Vera Cruz. Como já adiantado pelo Portal A TARDE, o mês-chave será junho.

No âmbito governista, a obra vem sendo tratada como “revolucionária”, como o próprio chefe do Executivo citou no discurso inaugural.

“Com previsão de início das obras em junho do mesmo ano. Esta obra irá revolucionar toda a logística e a integração não apenas da Baía de Todos-os-Santos, mas de vastas áreas do estado”, afirmou o petista.

Jerônimo Rodrigues (PT) em discurso na Alba

O projeto contará com investimento de R$ 10,6 bilhões e terá uma das maiores estruturas da América Latina. Foi nesse sentido, que o governador criou uma secretaria exclusiva para debater a questão contratual e os demais investimentos do tema.

O novo equipamento viário é considerado a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.