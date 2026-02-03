Menu
HOME > POLÍTICA
INDEFINIÇÃO

Vaga aberta: o que falta para nomear sucessor de Alan Sanches na CCJ

Espaço na comissão mais importante da Alba ainda segue vago desde 17 de janeiro

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

03/02/2026 - 10:14 h | Atualizada em 03/02/2026 - 10:26

Deputado Alan Sanches (União Brasil)
Deputado Alan Sanches (União Brasil)

A vaga deixada pelo deputado Alan Sanches (União Brasil), que morreu no dia 17 de janeiro, vítima de um infarto fulminante, na vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) continua em aberto.

Na abertura dos trabalhos legislativos, nesta terça-feira, 3, o presidente do colegiado, deputado Robinson Almeida (PT) afirmou que aguarda a indicação da bancada de oposição para nomear o substituto.

“Nós vamos esperar a substituição que deve ser feita pela bancada da minoria, do nome que substituiu o saudoso Alan Sanches, e depois dessa indicação ser formalizada, nós vamos fazer uma eleição da comissão para escolher o novo vice-presidente que deve ser alguém indicado pela bancada da minoria”, disse.

O parlamentar, contudo, diz que ainda não há previsão para que a movimentação aconteça.

Presidente da CCJ, Robinson Almeida (PT)
Presidente da CCJ, Robinson Almeida (PT) | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

O que é a CCJ?

A CCJ é considerada o coração do Legislativo, pois é no colegiado que tramita todos os projetos de lei, tanto de autoria do legislador como do Executivo, isto é, do governo. A comissão funciona como um "filtro" inicial, garantindo a validade jurídica antes que o projeto siga para votação.

Quem é o sucessor de Alan Sanches?

Luciano Ribeiro (União Brasil), ex-prefeito de Caculé, assumiu a vaga na ALBA deixada pelo deputado estadual Alan Sanches. O deputado estadual tomou posse no dia 22 de janeiro e recebe um salário de R$ 34.774,64, por mês.

x