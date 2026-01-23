POLÍTICA
Saiba quanto sucessor de Alan Sanches vai receber de salário na Alba
Luciano Ribeiro (União) tomou posse esta semana como deputado estadual
Por Yuri Abreu
O deputado estadual Luciano Ribeiro (União), que tomou posse na quinta-feira, 22, como deputado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no lugar de Alan Sanches — falecido no último sábado, 17 —, vai receber um salário de R$ 34.774,64, por mês.
Em 2022, nas eleições, o ex-prefeito de Caculé acabou na primeira suplência do seu partido após receber 63.423 votos, 1.783 a menos que o último eleito do partido para a Casa, Júnior Nascimento.
Nascido no município do sudoeste do estado, em 22 de dezembro de 1960, Luciano Ribeiro já teve um mandato de deputado na Assembleia entre os anos de 2015 e 2019.
Na Casa, foi vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação (2015-2017) e dos colegiados de Constituição e Justiça (2016) e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle (2017).
Reajuste
O último reajuste dos salários dos deputados da Alba ocorreu em fevereiro de 2025. No entanto, o aumento foi dividido em quatro partes após lei aprovada na Assembleia em dezembro de 2022.
A primeira começou a valer em 1º de janeiro de 2023, quando o salário dos deputados passou de 25,3 mil para R$ 29.469. Em 1º de abril daquele mesmo ano, o aumento chegou a R$ 31.238.
Depois, no dia 1º de fevereiro de 2024, a elevação chegou a R$ 33 mil. Por último, a derradeira aconteceu no dia 1º de fevereiro do ano passado. Desde 2023, todos os reajustes somados chegaram a 37,3%.
Vice-liderança da minoria e CCJ
Após assumir o mandato de deputado em cerimônia rápida no gabinete da Presidência da Alba, Luciano Ribeiro foi indicado pelo líder da oposição na Casa, deputado Tiago Correia (PSDB), para ocupar a vice-liderança da Minoria na Assembleia, posto que era de Alan Sanches até o dia da sua morte.
Além disso, outro cargo ocupado por Alan Sanches era o de vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Assembleia. Neste caso, a expectativa é a de que o substituto seja definido a partir do dia 2 de fevereiro, quando os trabalhos legislativos serão retomados no local. Como o posto era ocupado por um membro do União Brasil, a tendência é a de que outro parlamentar na sigla seja escolhido.
