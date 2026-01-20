Alba define quando sucessor de Alan Sanches tomará posse

Luciano Ribeiro já teve um mandato na Alba entre 2015 e 2019 - Foto: Divulgação | Agência Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) marcou a data da posse do deputado Luciano Ribeiro (União), após a morte do titular do cargo, Alan Sanches (União), que morreu no último sábado, 17, aos 58 anos, após sofrer um infarto.

Luciano, ex-prefeito de Caculé e primeiro suplente do partido na Casa, tomará posse na próxima quinta-feira, 22, em solenidade que será realizada no gabinete da presidente da Assembleia, deputada Ivana Bastos (PSD).

Na oportunidade, o mais novo parlamentar fará o juramento de “cumprir fielmente a Constituição Estadual” e a assinatura do termo de posse. Esta será a segunda vez que ele ocupará uma vaga na Alba — a primeira foi entre 2015 e 2019, após ser eleito no pleito de 2014.

Já em 2022, ele obteve 63.423 votos, 1.783 a menos que o último eleito do União Brasil para a Casa, Júnior Nascimento.

Perfil

José Luciano Santos Ribeiro nasceu no município de Caculé, na Região Sudoeste, em 22 de dezembro de 1960. Estudou o ensino fundamental na Escola Dona Júlia Montenegro Magalhães e no Colégio Antônio Santana, em Licínio de Almeida.

Cursou o ensino médio no Colégio Norberto, em sua terra natal. Formado pela Faculdade de Direito Teófilo Otoni, o advogado Luciano Ribeiro era o primeiro suplente do União Brasil.

Casado com Sônia Maria Pinheiro Novais Ribeiro, o ex-prefeito de Caculé, de 65 anos, administrou a cidade entre 2005 e 2012. Na Assembleia, ele foi vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação (2015-2017) e dos colegiados de Constituição e Justiça (2016) e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle (2017).

O parlamentar também foi titular das seguintes comissões: Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (2015-2016); Especial da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol-Porto Sul) (2015-2017); Especial da Promoção da Igualdade (2016-2017); Constituição e Justiça (2015-2017); e membro da Comissão de Análise de Projetos de Lei de Deputados, Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação (2017-2018).