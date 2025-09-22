Lula inclui Ponte Salvador–Ilha de Itaparica em lista de prioridade

Ponte Salvador-Itaparica custará R$ 10 bilhões - Foto: Reprodução | Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incluiu a Ponte Salvador-Itaparica no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República. A adesão foi feita por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 22.

A publicação do decreto era aguardada desde o início do mês, conforme havia adiantado o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil, Marcus Cavalcanti.

Com a qualificação no PPI, o empreendimento passa a ter prioridade no acompanhamento e na estruturação de parcerias com a iniciativa privada, garantindo maior segurança jurídica e agilidade nos trâmites necessários para sua execução.

“A qualificação no PPI significa que o projeto passa a ser considerado prioritário para investimentos no âmbito da União. Com isso, o projeto da ponte Salvador-Itaparica terá prioridade nos órgãos federais em processos de licenciamento, obtenção de financiamento e, além disso, abre a possibilidade de receber aportes de recursos do governo federal, já que a obra também está incluída no Novo PAC”, explica Marcus Cavalcanti.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destaca o impacto estratégico da obra. “O projeto da ponte tem potencial para transformar a mobilidade e a economia regional, encurtando distâncias, facilitando o escoamento da produção e incentivando o turismo no litoral baiano. Em pouco tempo, o investimento na obra da ponte se pagará, pois retornará à sociedade em forma de desenvolvimento econômico e social, com a geração de milhares de empregos. O turismo no Baixo Sul da Bahia também será fortemente impulsionado, já que a ponte reduzirá distâncias e proporcionará mais conforto aos turistas que desejam visitar a região.”

Início das obras

A Ponte Salvador–Itaparica começará a ser construída no início de junho de 2026. A data já tinha sido revelada pelo CEO da concessionária responsável pelo projeto, Cláudio Villas Boas, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE e foi confirmada na última quarta-feira (17), pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence, durante apresentação do projeto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Com 12,4 km de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, a estrutura será a maior da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira. O investimento total estimado é de R$ 10,6 bilhões.

O projeto também conta com uma nova rodovia em Vera Cruz e a duplicação de trechos da BA-001. O prazo final de entrega é junho de 2031. A plataforma provisória do projeto, que engloba o Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Itaparica, está programado para começar em maio de 2026. A estrutura levará cerca de um ano para ser concluída, e será construída em paralelo com a ponte.

A obra prevê uma série de intervenções para além da ponte. Em Salvador, também serão implantados túneis e viadutos que permitirão a conexão da Ponte com a Via Expressa, além das avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes.