Jerônimo deixa Salvador em meio ao Carnaval para viajar com Lula

Jerônimo Rodrigues (PT) e Lula (PT) estarão no exterior - Foto: Adriel Francisco | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou, nesta quinta-feira, 12, que vai viajar para o exterior nos próximos dias, em agenda que deve ter início antes do término do Carnaval de Salvador.

Jerônimo participará de encontros na Índia e Coreia do Sul, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a fim de garantir parcerias com empresas ligadas ao setor farmacêutico nos dois países asiáticos, tendo como objetivo a produção de medicamentos com a BahiaFarma.

Os medicamentos serão usados no tratamento da câncer, sendo distrubuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"Eu devo viajar antes de terminar o Carnaval, nós temos uma agenda na Índia e na Coreia. Vocês me viram indo a São Paulo, visitando uma indústria de medicamentos em parceria com a nossa BahiaFarma, nós vamos, com essa patente dessa empresa, uma parceria público-privada de desenvolvimento, produzir medicamentos para o câncer aqui na BahiaFarma", explicou o governador, que pontuou que caberá ao seu vice, Geraldo Júnior (MDB), assumir a cadeira do Executivo para fazer o balanço do Carnaval de Salvador.

"Fizemos essa visita em São Paulo, e agora o Lula vai nessas duas indústrias, na Índia e na Coreia. Esses medicamentos serão fornecidos ao SUS, são medicamentos caros, medicamento de câncer de mama, de câncer de estômago, de pescoço, nós vamos confiar em Deus, gerar emprego, tecnologia e fornecer ao SUS, até porque a gente vai garantir um preço menor, baixar preço, produzindo aqui, mostrar que a nossa indústria baiana tem potencial [...] Estarei indo, possivelmente na terça-feira, então fechando a agenda, uma semaninha lá para a gente poder [...] Nesse ciclo do Geraldo Junior, assumirá o governo com muita confiança", afirmou.