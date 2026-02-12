ELEIÇÕES
Jerônimo bate o martelo sobre anúncio da chapa majoritária
Governador falou sobre articulações para as eleições de outubro
Por Cássio Moreira e Yuri Abreu
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), bateu o martelo, nesta quinta-feira, 12, sobre quando deve ser anunciada a formação da chapa majoritária para as eleições de outubro deste ano.
O petista foi abordado sobre o assunto pela imprensa durante a entrega de viaturas e novos equipamentos para ampliar ações de Segurança Pública nos municípios baianos. O evento aconteceu no Jardim de Alah, em Salvador.
A tendência é a de que a chapa majoritária fique da seguinte maneira: Jerônimo como candidato à reeleição ao governo, Jaques Wagner como candidato à reeleição ao Senado e Rui Costa como postulante ao Senado. O único "ponto de interrogação" é a vice, que atualmente esta na mão do MDB.
"A gente botou uma pedra em cima disso, estamos trabalhando para a gente poder construir um ambiente da chapa majoritária. Isso não quer dizer que a gente está dispensando, não é isso", disse o governador.
"Estamos construindo para que depois do Carnaval e em março, a gente possa estar com a chapa montada, tanto a majoritária, na busca da reeleição do presidente Lula, na busca da reeleição do nosso projeto aqui, fazer o Senado e ampliar a base tanto de deputados estaduais quanto de federal", completou Jerônimo Rodrigues.
