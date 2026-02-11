MUDANÇA DE LADO?
Visita de pastores a Jerônimo alimenta rumor de racha do Republicanos com a oposição
Membros do partido estariam insatisfeitos com a perda da indicação a uma das vagas no Senado
Por Anderson Ramos
A visita do Bispo Guaracy Santos, responsável pelo trabalho da Igreja Universal na Bahia com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta quarta-feira, 11, movimentou os bastidores da política baiana.
O encontro deu força aos rumores de que o Republicanos - partido ligado umbilicalmente à instituição religiosa - estaria insatisfeito com a perda da indicação para uma das vagas ao Senado na chapa encabeçada por ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado.
Ao que tudo indica, o Republicanos foi rifado da majoritária com a chegada do senador Angelo Coronel na oposição. Rompido com o grupo governista, Coronel tem vaga cativa na chapa do ex-prefeito de Salvador.
Informações dos bastidores apontam que algumas conversas chegaram a ser iniciadas entre membros do partido e a cúpula petista na Bahia, inclusive com a oferta de cargos na administração estadual.
Porém, o presidente municipal e secretário de Infraestrutura de Salvador, Luiz Carlos, negou qualquer aproximação da legenda com o governo. Ele afirmou que a visita de Guaracy a Jerônimo foi apenas institucional.
“O encontro do governador com o líder da igreja foi para tratar sobre a Fazenda Nova Canaã. A Record fala com o governo, a rádio de sociedade fala com o governo, e a Fazenda Canaã fala com o governo. Foi apenas institucional, são conversas normais”, garantiu o secretário.
Sem racha
Luiz Carlos explicou que o partido considera a última conversa que teve com ACM Neto, no final de janeiro, na qual não foi descartada a possibilidade da legenda indicar um nome ao Senado.
“O Republicanos não está descartado da chapa de Neto. A última reunião que nós tivemos com Neto e Bruno Reis foi dia 27 do mês de janeiro, quando eles falaram que reconheciam a musculatura do partido, a envergadura de cada um dos nomes e que o partido estava em ótimas condições para assumir uma vaga no Senado”, revelou.
“Depois disso não teve nenhuma reunião com o partido. Logo, o que a gente está considerando é a reunião que aconteceu dia 27. Não é uma com matérias ou conversas periféricas que vão fazer o partido entender que está fora da chapa”, acrescentou.
O Republicanos tem dois nomes que se colocam para uma das vagas ao Senado: o presidente do presidente estadual, Márcio Marinho, e do ex-deputado federal Marcelo Nilo, que corre por fora na disputa.
