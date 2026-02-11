Menu
POLÍTICA
CHAPA MAJORITÁRIA

Oposição quer ex-presidente da UPB como vice-governador

Informação foi confirmada por nomes ligados ao ex-prefeito

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/02/2026 - 14:49 h | Atualizada em 11/02/2026 - 15:06

Quinho Tigre vira aposta para vice de ACM Neto
Ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre (PSD) ganhou força para ser indicado como vice da chapa de oposição encabeçada por ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia nas eleições de outubro. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Segundo fontes ligadas a Quinho, o político iniciou as conversas nas últimas semanas, tendo mantido contatos com Neto e com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). O 'flerte' avançou com uma reunião entre os três na capital, na quinta-feira passada, 5.

Na ocasião, de acordo com uma das fontes, os três discutiram sobre a conjuntura política, a nível nacional e a nível regional. O convite para Quinho integrar a majoritária foi reforçado durante a conversa.

Compensação e apoio a Quinho

Quinho, que já articulava para ser candidato a deputado estadual pelo PSD, sigla da qual ainda faz parte, teria uma compensação para embarcar na disputa como vice.

Segundo uma outra fonte, em conversa com o Portal A TARDE, ACM Neto teria se comprometido a apoiar sua candidatura a prefeito de Vitória da Conquista em 2028. O ex-prefeito de Belo Campo já externou seu desejo de administrar a terceira maior cidade do estado.

A informação foi confirmada por um outro nome ligado diretamente a Quinho, que pontuou que as conversas ainda estão em estágio inicial.

Partido indefinido

Quinho, hoje filiado ao PSD do senador Otto Alencar, precisará deixar a sigla, caso siga em frente nas negociações para ser vice de ACM Neto. A nova casa, no entanto, ainda é desconhecida.

Como ficaria a chapa?

Caso se confirme a indicação de Quinho como vice, a chapa de oposição para o governo da Bahia deve ter o seguinte desenho:

  • ACM Neto (União Brasil): candidato ao governo
  • Quinho Tigre (PSD/sem partido): vice-governador
  • Angelo Coronel (PSD/sem partido): Senado
  • João Roma (PL): Senado

