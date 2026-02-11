Oposição quer ex-presidente da UPB como vice-governador

Quinho Tigre vira aposta para vice de ACM Neto - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

Ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre (PSD) ganhou força para ser indicado como vice da chapa de oposição encabeçada por ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia nas eleições de outubro. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Segundo fontes ligadas a Quinho, o político iniciou as conversas nas últimas semanas, tendo mantido contatos com Neto e com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). O 'flerte' avançou com uma reunião entre os três na capital, na quinta-feira passada, 5.

Na ocasião, de acordo com uma das fontes, os três discutiram sobre a conjuntura política, a nível nacional e a nível regional. O convite para Quinho integrar a majoritária foi reforçado durante a conversa.

Compensação e apoio a Quinho

Quinho, que já articulava para ser candidato a deputado estadual pelo PSD, sigla da qual ainda faz parte, teria uma compensação para embarcar na disputa como vice.

Segundo uma outra fonte, em conversa com o Portal A TARDE, ACM Neto teria se comprometido a apoiar sua candidatura a prefeito de Vitória da Conquista em 2028. O ex-prefeito de Belo Campo já externou seu desejo de administrar a terceira maior cidade do estado.

A informação foi confirmada por um outro nome ligado diretamente a Quinho, que pontuou que as conversas ainda estão em estágio inicial.

Partido indefinido

Quinho, hoje filiado ao PSD do senador Otto Alencar, precisará deixar a sigla, caso siga em frente nas negociações para ser vice de ACM Neto. A nova casa, no entanto, ainda é desconhecida.

Como ficaria a chapa?

