Leo Prates admite saída do PDT: “Estão me botando para fora”

Os novos caminhos que o PDT vêm adotando na Bahia está forçando a saída do deputado federal Leo Prates da sigla, conforme ele afirmou na manhã desta quarta-feira, 11. É nesse sentido que o parlamentar diz que está sendo "colocado para fora" do partido.

"Não sou eu que estou querendo sair do PDT. São as circunstâncias políticas que estão me botando para fora”, disse Prates.

A sigla, que no estado é comandada pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior, iniciou as tratativas para firmar apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante as eleições.

Sendo assim, ele diz que não se vê fora do grupo político liderado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), que concorrerá a uma vaga ao governo da Bahia nas eleições deste ano.

Apesar disso, o parlamentar afirmou que mantém o desejo de permanecer com a legenda trabalhista. “Meu desejo é ficar. Eu me sinto muito adaptado ao PDT. Sou muito feliz no partido”, afirmou, durante envtrevista à Rádio Metrópole, e complementou:

“Poucos parlamentares conseguiram a identidade que eu consegui com o PDT. Do movimento negro ao movimento animal, consegui vestir a camisa”.

Qual será o destino de Leo Prates?

Com a sua saída iminente do partido, o deputado federal, que concorrerá às eleições, confirma o que já está sendo veiculado na imprensa e declara que está de malas prontas para a legenda de Márcio Marinho.

“O caminho que está mais se abrindo para mim é o Republicanos, por amizade e carinho pelo deputado Márcio Marinho”, concluiu.