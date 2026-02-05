Jerônimo faz reunião com lideranças após rompimento de Coronel

Siga o A TARDE no Google

Reunião do Conselho Político. - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu o seu Conselho Político, grupo formado pelas principais lideranças dos partidos aliados, na tarde desta quinta-feira, 5, no Palácio de Ondina, residência oficial do chefe do Executivo da Bahia.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, um dos assuntos tratados no encontro foi o impacto da saída do senador Angelo Coronel (PSD) do grupo governista. A decisão do parlamentar se deu após ele ter sido rifado da chapa governista.

Outro assunto debatido entre os caciques, foi o interesse do Avante, de Ronaldo Carletto, na vice, que hoje é ocupada por Geraldo Júnior (MDB).

“Tarde de diálogo, escuta e construção coletiva. Estive reunido hoje com os presidentes dos partidos da nossa base e lideranças para alinhar o trabalho pelo nosso estado. É com união, espírito democrático e parceria que fortalecemos nossos laços para seguir cuidando do povo baiano”, escreveu o governador em postagem nas redes sociais.

Estiveram presentes no encontros os presidentes estaduais Otto Alencar (PSD), Lídice da Mata (PSB), Félix Mendonça Júnior (PDT), Ronaldo Carletto (Avante), Geraldo Galindo (PCdoB), Lúcio Vieira Lima (MDB), Jayme Vieira Lima (MDB), Ivanilson Gomes (PV), Heber Santana (Podemos), Marcinho Oliveira (PRD), Luciano Araújo (Solidariedade), Tássio Brito (PT), além do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) e dos secretários estaduais Adolpho Loyola (Serin) e Afonso Florence (Casa Civil).

Aval de Lula

O encontro de Jerônimo Rodrigues com as lideranças acontece um dia antes da visita do presidente Lula a Salvador. O mandatário desembarca na capital baiana nesta sexta-feira, 6, para fazer uma série de entregas na área da saúde.

No sábado, 7, Lula será a atração principal do ato político em comemoração aos 46 anos do PT, evento que será realizado no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.

Existe a expectativa de que o presidente arrume um tempo entre as agendas para se reunir com seus aliados e aparar as arestas que faltam para o anúncio da chapa governista.