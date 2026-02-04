De entregas à festa do PT: o que está por trás da vinda de Lula a Salvador

Presidente Lula terá uma série de atividades com governador - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antecipou a sua estadia em Salvador, e desembarcará na capital baiana, na próxima sexta-feira, 6, um dia antes do previsto.

A confirmação foi feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta terça, 3, durante entrega da UTI Cardiovascular do Hospital Ana Nery. O Portal A TARDE obteve com exclusividade a agenda do mandatário na capital baiana.

O chefe do Executivo nacional estará na cidade durante a manhã e segue até o próximo sábado, 7, quando participa do evento comemorativo dos 46 anos do PT, no Trapiche do Barnabé, no bairro do Comércio.

Novo PAC Saúde: às 10h30, Lula participa da cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além da entrega de equipamentos cirúrgicos para Bahia.

às 10h30, Lula participa da cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além da entrega de equipamentos cirúrgicos para Bahia. Obras Sociais Irmã Dulce: já às 15h, o mandatário estará no Hospital Santo Antônio, localizado no Bonfim, Cidade Baixa. Na ocasião, ele entrega novos equipamentos para saúde voltadas para as Obras Sociais de Irmã Dulce.

Segunda vez em Salvador

Sendo assim, esta será a segunda vez neste ano, que o presidente estará na capital baiana. A primeira foi no dia 23 de janeiro, quando ele participou do 14º Encontro Nacional do MST no Parque de Exposições de Salvador, Bahia.

O evento reuniu cerca de 3.600 militantes para debater a reforma agrária, soberania alimentar e a luta no campo.

Lula no evento do MST | Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) virá a Salvador no próximo dia 7 de fevereiro, uma semana antes do início oficial do Carnaval da cidade, quando participa das celebrações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O local do evento ainda não foi definido pelos filiados da legenda. A tendência, de acordo com informações apuradas por A TARDE, é que a festa aconteça em um dos edifícios mais antigos do bairro do Comércio: o Trapiche do Barnabé.

Lula estará no Carnaval de Salvador. A informação foi antecipada pelo Portal A TARDE, no dia 30 de janeiro, com exclusividade, após conversas reservadas com nomes próximos ao Palácio do Planalto.

O presidente participa da folia no sábado, 14. O local também já foi definido: o presidente estará no Camarote do governo do Estado, localizado no Campo Grande, um dos principais circuitos da festa momesca.