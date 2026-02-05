ELEIÇÕES
Lúcio Vieira Lima sobre vice de Jerônimo: "Não se negocia"
Presidente de honra do MDB Bahia, Lúcio Vieira Lima conversou com o Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 5
Por Yuri Abreu
O presidente de honra e um dos caciques do MDB Bahia, Lúcio Vieira Lima, refutou nesta quinta-feira, 5, as especulações sobre a possibilidade de o partido perder a vice do governador Jerônimo Rodrigues (PT), nas eleições deste ano, dando lugar a legendas como PSD ou Avante, que estariam de olho no posto.
Nos bastidores, de um lado, o afago ao PSD seria pelos "serviços prestados" pelo senador Otto Alencar (PSD-BA) na união do seu partido junto à base governista, mesmo com a saída de Angelo Coronel do grupo.
Com relação ao Avante, um dos partidos que mais cresceu na Bahia recentemente, a expansão da sigla daria cancha para pleitear cargos de maior importância dentro da chapa majoritária. Alguns nomes do partido, em entrevistas recentes, já declararam isso abertamente.
No entanto, de acordo com Lúcio Vieira Lima, o fato de o governador nunca ter chamado o partido para discutir o assunto acaba com qualquer possibilidade de debate.
"Eu não tenho que ficar discutindo hipótese, isso ou aquilo, especulação. O que é que eu vou discutir? O que existe, de fato, é que a vice é do MDB. Então, não tem outra coisa. Se o governador não tratou deste assunto conosco, não tem porque eu tratar de público", afirmou Lúcio ao Portal A TARDE.
Convite a Coronel
Lúcio relembrou, com relação à Coronel, que o irmão do emedebista, Geddel Vieira Lima, chegou a oferecer, em nome da estabilidade na base governista, o ingresso da família no MDB. Inclusive, um dos membros do clã seria ocupante da vice, em substituição a Geraldo Júnior, mas que o posto seguiria com a legenda.
"Agora, tirar a vice se não agrega mais nada, o que é que vai agregar? Então por isso que eu digo: não tenho o que comentar a vice do MDB. Não tem o que discutir, porque não tem nenhum elemento, nenhum argumento para que se especule, para que se faça raciocínio", disparou.
Violentador paga preço
Em linha semelhante, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, outro nome forte do MDB na Bahia, se manifestou através das redes sociais, também nesta quinta-feira, 5. Em postagem, ele reforçou o pensamento do irmão, pontuando que, para o MDB, a vice é inegociável.
No entanto, deixou no ar um "recado forte" caso a legenda seja tirada do posto "no estupro". "Insistem em perguntar e se tirarem no estupro? Não imagino essa hipótese, mas o violentador sempre paga um preço. O MDB segue firme na certeza que trata com gente séria e de compromisso. Não insistam em querer fazer comigo especulações", disparou.
No texto, ele ainda elogiou o senador Otto Alencar ao comentar as especulações de que o PSD estaria atuando para tirar a vice do MDB. "Otto tem quase 80 anos, tem uma biografia sendo fechada, não creio, por tudo que conversou comigo, que seja homem dado a molecagens, a falar uma coisa e fazer outra", afirmou.
