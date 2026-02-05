Menu
ELEIÇÕES

Lúcio Vieira Lima sobre vice de Jerônimo: "Não se negocia"

Presidente de honra do MDB Bahia, Lúcio Vieira Lima conversou com o Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 5

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/02/2026 - 11:35 h

Presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima
Presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima -

O presidente de honra e um dos caciques do MDB Bahia, Lúcio Vieira Lima, refutou nesta quinta-feira, 5, as especulações sobre a possibilidade de o partido perder a vice do governador Jerônimo Rodrigues (PT), nas eleições deste ano, dando lugar a legendas como PSD ou Avante, que estariam de olho no posto.

Nos bastidores, de um lado, o afago ao PSD seria pelos "serviços prestados" pelo senador Otto Alencar (PSD-BA) na união do seu partido junto à base governista, mesmo com a saída de Angelo Coronel do grupo.

Com relação ao Avante, um dos partidos que mais cresceu na Bahia recentemente, a expansão da sigla daria cancha para pleitear cargos de maior importância dentro da chapa majoritária. Alguns nomes do partido, em entrevistas recentes, já declararam isso abertamente.

Leia Também:

Duda Sanches será candidato a deputado federal: "Assumo o legado"
Zé Cocá critica Lula e nega que tenha sido convidado para ser vice
Silvio Santos presidente: apresentador ameaçou o favoritismo de Lula e Collor
Disputa pelo Senado na Bahia promove duelos de titãs; veja cenário

No entanto, de acordo com Lúcio Vieira Lima, o fato de o governador nunca ter chamado o partido para discutir o assunto acaba com qualquer possibilidade de debate.

"Eu não tenho que ficar discutindo hipótese, isso ou aquilo, especulação. O que é que eu vou discutir? O que existe, de fato, é que a vice é do MDB. Então, não tem outra coisa. Se o governador não tratou deste assunto conosco, não tem porque eu tratar de público", afirmou Lúcio ao Portal A TARDE.

Convite a Coronel

Lúcio relembrou, com relação à Coronel, que o irmão do emedebista, Geddel Vieira Lima, chegou a oferecer, em nome da estabilidade na base governista, o ingresso da família no MDB. Inclusive, um dos membros do clã seria ocupante da vice, em substituição a Geraldo Júnior, mas que o posto seguiria com a legenda.

"Agora, tirar a vice se não agrega mais nada, o que é que vai agregar? Então por isso que eu digo: não tenho o que comentar a vice do MDB. Não tem o que discutir, porque não tem nenhum elemento, nenhum argumento para que se especule, para que se faça raciocínio", disparou.

Violentador paga preço

Em linha semelhante, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, outro nome forte do MDB na Bahia, se manifestou através das redes sociais, também nesta quinta-feira, 5. Em postagem, ele reforçou o pensamento do irmão, pontuando que, para o MDB, a vice é inegociável.

No entanto, deixou no ar um "recado forte" caso a legenda seja tirada do posto "no estupro". "Insistem em perguntar e se tirarem no estupro? Não imagino essa hipótese, mas o violentador sempre paga um preço. O MDB segue firme na certeza que trata com gente séria e de compromisso. Não insistam em querer fazer comigo especulações", disparou.

No texto, ele ainda elogiou o senador Otto Alencar ao comentar as especulações de que o PSD estaria atuando para tirar a vice do MDB. "Otto tem quase 80 anos, tem uma biografia sendo fechada, não creio, por tudo que conversou comigo, que seja homem dado a molecagens, a falar uma coisa e fazer outra", afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Lúcio Vieira Lima sobre vice de Jerônimo: "Não se negocia"
| Foto: Reprodução/Instagram @geddel_113

Tags:

Geddel Vieira Lima Jerônimo Rodrigues Lúcio Vieira Lima mdb

x