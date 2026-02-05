Menu
ELEIÇÕES

Duda Sanches será candidato a deputado federal: "Assumo o legado"

Vereador dará seguimento ao desejo do pai, Alan Sanches, que faleceu em janeiro

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

05/02/2026 - 8:45 h | Atualizada em 05/02/2026 - 9:37

Vereador Duda Sanches será candidato a deputado federal
-

O vereador de Salvador, Duda Sanches (União), será candidato a deputado federal. Ele vai assumir o legado deixado pelo pai, Alan Sanches (União), que faleceu em janeiro passado e tinha anunciado tentaria uma vaga em Brasília.

A confirmação de Duda foi dada na manhã desta quinta-feira, 5, em declaração ao Portal A TARDE. "Serei candidato a Deputado Federal. Minha dobradinha em Salvador passará também pela decisão de ACM Neto, que é o meu líder", afirmou o edil.

Em declarações recentes, Duda já havia dado indícios de que seguiria os passos do pai. No último dia 23 de janeiro, antes da missa de sétimo dia pela morte do pai, Duda sinalizou que aquele seria mesmo o caminho.

"No meu dia a dia, com ele vivo, em todos os cantos, alguém já tinha sido atendido por ele, ele já tinha curado alguém, já tinha ajudado alguém. E agora, eu vou fazer o que ele queria que eu fizesse. Eu tenho estado com minha família, conversado com meus irmãos, com todo mundo, e eu vou fazer o que ele queria que eu fizesse", afirmou Duda Sanches.

Abandono

Inicialmente, a expectativa era de que o edil disputasse uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com Ditinho, uma liderança da região de Santo Antônio de Jesus, disputando uma vaga para federal. Contudo, os dias que se seguiram durante as negociações foram cruciais para uma mudança de rota.

Após reuniões com atores envolvidos diretamente no assunto, incluindo o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e prefeito de Salvador, Bruno Reis, o martelo foi batido no sentido de que Duda deveria, ao invés da Alba, imprimisse esforços para disputar uma vaga no Congresso.

Porém, a decisão ratificada hoje acabou deixando um racha na base de Duda Sanches. Segundo o vereador, também em declaração ao Portal A TARDE, Ditinho abandonou o grupo e deve concorrer com o ex-aliado na eleição para a Câmara dos Deputados.

x