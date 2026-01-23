Duda Sanches confirma candidatura a federal: "Sonho dele vive em mim"

Vereador Duda Sanches vai ser candidato a deputado federal - Foto: Antonio Queirós | CMS

O vereador de Salvador, Duda Sanches (União), será candidato a deputado federal nas eleições de outubro deste ano.

O edil conversou com a imprensa, na manhã desta sexta-feira, 23, antes da missa de sétimo dia pela morte do pai dele, o deputado estadual Alan Sanches (União), que morreu no último sábado, 17, aos 58 anos, após sofrer um infarto fulminante. A celebração acontece na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio.

Apesar de não afirmar de forma categórica, o cenário aponta que este deve mesmo ser o caminho. "No meu dia a dia, com ele vivo, em todos os cantos, alguém já tinha sido atendido por ele, ele já tinha curado alguém, já tinha ajudado alguém. E agora, eu vou fazer o que ele queria que eu fizesse. Eu tenho estado com minha família, conversado com meus irmãos, com todo mundo, e eu vou fazer o que ele queria que eu fizesse", afirmou Duda Sanches.

"Peço a Deus, a Jesus Cristo, e a ele, de onde estiver, que me dê sabedoria. Mas eu posso garantir a minha família, os amigos de meu pai, que o sonho dele agora vive em mim. E que eu não vou deixar o legado dele morrer desse jeito", completou o agora pré-candidato a deputado federal.

Duda Sanches assume legado do pai

Inicialmente, a expectativa era de que o edil disputasse uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em substituição a Alan, que já havia lançado uma pré-candidatura à Câmara Federal.

Os últimos dias, contudo, foram cruciais para uma mudança de rota. Após reuniões com atores envolvidos diretamente no assunto, incluindo o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o martelo foi batido no sentido de que Duda deveria, ao invés da Alba, imprimir esforços para disputar uma vaga no Congresso.

A guinada veio exatamente após um primeiro encontro no escritório de ACM Neto, na Avenida Garibaldi, em Salvador. Depois da reunião, Duda, em conversas com possíveis investidores de sua campanha, segundo informações do Classe Política e confirmadas pelo Portal A TARDE, o vereador alterou o seu foco, justamente para manter o legado e o sonho do pai.



