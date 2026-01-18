Duda Sanches publica carta aberta após falecimento do pai

Duda Sanches e seu pai, Alan Sanches - Foto: Reprodução

O vereador de Salvador, Duda Sanches (União Brasil), publicou neste domingo (18) uma carta aberta em suas redes sociais referente ao falecimento de seu pai, o deputado estadual Alan Sanches. O parlamentar morreu no sábado, 17, aos 58 anos, em decorrência de um infarto.

No texto, Duda Sanches cita o versículo bíblico de Provérbios 20:7 e afirma que pretende dar continuidade ao trabalho realizado pelo pai. A mensagem menciona o comportamento de Alan Sanches no convívio social e agradece o apoio recebido de terceiros durante o período do luto.

Histórico

Alan Sanches estava no exercício de seu quarto mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), onde ocupava a liderança do bloco de oposição ao governo estadual. Além da carreira política, atuava como médico ortopedista.

Na última sexta-feira (16), o deputado cumpriu agenda pública durante as celebrações da Lavagem do Bonfim.

Em razão do falecimento, a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia estabeleceram luto oficial de três dias.

O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, com a presença de representantes de diferentes esferas do poder público.

Com a vacância do cargo na Assembleia Legislativa, o primeiro suplente do partido União Brasil, Luciano Ribeiro, deve ser convocado para assumir a cadeira no legislativo estadual.

Leia na íntegra

"Carta aberta de gratidão.

Pai, este espaço é para transmitir tudo aquilo que o senhor representou na vida de milhares de pessoas.

Hoje meu coração fala mais do que minhas palavras. Depois de uma batalha tão dura, voltar para casa sem o senhor foi como sentir o mundo desabar. Mas na oração, Deus me respondeu através da Palavra:

“O justo anda na sua integridade; felizes são os filhos que seguem os seus passos.” (Provérbios 20:7)

Essa promessa me encheu de paz. Seu exemplo, sua fé, sua bondade e sua alegria continuam vivos em nós. Como ouvi as pessoas falarem bem do senhor, meu pai. Todos diziam num só coro que quem andava do lado de Alan não era triste nunca.

A saudade aperta, mas a fé sustenta. Penso que uma estrela pode até deixar de brilhar, mas a chama de um guerreiro de Deus jamais se apaga. Seu legado continua nos nossos passos, nas nossas escolhas e na maneira como tratamos as pessoas.

Minha gratidão a todos que estiveram presentes, que oraram, abraçaram e caminharam conosco nesse momento tão difícil. Que Deus nos dê força para seguir honrando tudo o que o senhor construiu.

Seguimos com fé, amor e esperança.

O senhor vive em nossas memórias e no nosso coração.

Duda Sanches

18 de janeiro de 2026"