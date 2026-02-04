Menu
ELEIÇÕES

Zé Cocá critica Lula e nega que tenha sido convidado para ser vice

Gestor disse estar decepcionado com as opções para a presidência

Rodrigo Tardio e Anderson Ramos

Por Rodrigo Tardio e Anderson Ramos

04/02/2026 - 17:26 h

Zé Cocá fala sobre apoio nas eleições.
Zé Cocá fala sobre apoio nas eleições.

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), indicou que não deve apoiar a reeleição do presidente Lula (PT) no pleito de outubro.

Em entrevista ao Portal A TARDE durante reunião de prefeito na UPB, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 4, o gestor disse estar decepcionado com as opções para a presidência.

“Na eleição passada eu não votei nem em Bolsonaro nem em Lula, votei em Ciro Gomes, até porque eu já acreditava na necessidade de mudança. Nesse sentido eu sou um cara muito dinâmico, não estou desmerecendo nem Lula nem Bolsonaro, mas acho que nos últimos anos não tivemos mudança na política, não fluiu”, criticou.

“A gente precisa de um gestor que fale agora em enxugar a máquina pública”, disse o prefeito da Cidade do Sol. O posicionamento chama atenção porque Cocá negocia a entrada no grupo governista e se aproxima da filiação ao PSB.

Na ocasião, ele disse que não passam de rumores as notícias sobre a sua possível indicação para ocupar a vice na chapa do governador Jerônimo RodriguesPT) ou na de ACM Neto (União Brasil)

“Existem especulações, eu nunca recebi convite, seja de Neto ou do governo. Eu fico muito alegre das pessoas citarem o meu nome, mas não passa de especulação.

x