Otto e Coronel ficam em lados opostos em posse de Rotondano no TJ-BA

Coronel e Otto ficaram em lados opostos durante cerimônia no TJ-BA - Foto: Reprodução/YouTube

Os senadores Angelo Coronel (PSD-BA) e Otto Alencar (PSD-BA) ficaram em lados opostos durante a posse do desembargador José Edvaldo Rotondano na presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que aconteceu nesta quinta-feira, 5.

Na mesa em que ficaram sentados, Coronel ficou próximo ao prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), e Otto, do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, e um dos membros atuais da Corte, ministro Dias Toffoli.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Também marcaram, entre outros, presença no evento o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT).

Este foi o primeiro evento oficial em que os dois parlamentares se encontraram após Coronel anunciar a saída do PSD e o consequente rompimento com a base governista na Bahia.

Conversa ao pé do ouvido

Antes da cerimônia, chamou atenção uma conversa, ao "pé do ouvido", entre o prefeito Bruno Reis e o senador Angelo Coronel. O cochicho ocorreu de forma reservada, mas com os dois demonstrando alinhamento.

A expectativa, agora, é quando será a oficialização da adesão de Coronel ao grupo oposicionista. Nesta semana, um dos filhos dele, o deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD), afirmou que o União Brasil e o Republicanos procuraram a família para uma eventual filiação.

Portas abertas

Também nesta semana, o prefeito Bruno Reis abriu as portas da base para o ingresso do senador. "Intensificamos as conversas com o senador Angelo Coronel e aguardamos um desfecho. Depois que ele saiu de lá, sendo traído pelos aliados, iniciamos as conversas", disse ele.

"Não tenha dúvidas, pelo peso que tem um senador da República, Coronel reúne todas as condições de ser um dos pré-candidatos ao Senado para compor a chapa junto com João Roma”, completou Bruno Reis.