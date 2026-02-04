AJUSTES FINAIS
Bruno exclui Nilo e deixa Coronel como peça-chave para chapa
Prefeito de Salvador garantiu conversas avançadas com o senador
Por Ane Catarine e Edvaldo Sales
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira, 4, que a chapa do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), ainda não está fechada porque o grupo aguarda a oficialização da chegada do senador Angelo Coronel (PSD-BA) à oposição no estado.
Em conversa com a imprensa, o chefe do Executivo municipal explicou que, caso Coronel oficialize a saída do PSD e o rompimento com a base governista, o espaço dele está garantido ao lado do presidente do PL na Bahia, João Roma, na chapa majoritária de ACM Neto.
“Não podemos dizer que a chapa está fechada. Intensificamos as conversas com o senador Angelo Coronel e aguardamos um desfecho. Depois que ele saiu de lá, sendo traído pelos aliados, iniciamos as conversas. E, não tenha dúvidas, pelo peso que tem um senador da República, Coronel reúne todas as condições de ser um dos pré-candidatos ao Senado para compor a chapa junto com João Roma”, afirmou.
O prefeito deu a declaração após apresentar os detalhes do Carnaval de Salvador 2026, em cerimônia no Hotel Wish.
Sem espaço para Marcelo Nilo
Caso essa composição se confirme, Bruno Reis disse que o ex-deputado Marcelo Nilo (Republicanos) ficará fora da disputa ao Senado na chapa de Neto.
Segundo o prefeito, Nilo vinha manifestando publicamente o interesse em concorrer ao cargo, mas, com a possível entrada de Coronel, as duas vagas da chapa ficarão preenchidas.
“Marcelo vinha trabalhando para ser candidato ao Senado, sempre deixando claro que, caso não viesse um nome do outro lado, ele pleitearia esse espaço. É fato que, se a vinda do senador Angelo Coronel se confirmar, Marcelo deixa de ser uma opção para o Senado. Mas ele seguirá no nosso grupo”, concluiu.
