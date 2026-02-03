Filho de Coronel acusa governo de excluir senador: “Foi limado”

- Foto: Eduardo Tito | Ag. A TARDE

O deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD) afirmou nesta terça-feira, 3, que a decisão da família de romper com a base governista na Bahia foi motivada pelo fato de o senador Angelo Coronel (PSD) ter sido “rifado” da chapa majoritária liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em conversa com a imprensa durante a abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o parlamentar disse que aguarda a definição do pai sobre o novo destino partidário para decidir também qual legenda irá se filiar, assim como o irmão, o deputado federal Diego Coronel (PSD).

“A base limou Coronel e estamos seguindo a orientação dele. Como eles não quiseram estar com a gente e rifaram Coronel da chapa, cabe agora procurar outro partido e outro grupo que nos queira para a gente caminhar junto”, afirmou.

Entre os partidos que fizeram convite à família estão o União Brasil, legenda do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, e o Republicanos.

“Vários partidos fizeram o convite, como o União Brasil e o Republicanos. Agora vamos estudar direitinho, sem precipitação. Para onde o senador Coronel for, nós iremos, porque o pai toma a decisão e os filhos o acompanham”, disse o deputado.

Reunião em Brasília

Em meio ao imbróglio, que deve ser destravado ainda nesta semana, os caciques do PSD estão reunidos em Brasília nesta terça-feira, 3. O tema que vai permear o encontro, contudo, não foi divulgado.

Quem está na capital federal?

Senador Otto Alencar, presidente do PSD Bahia;

Angelo Coronel, senador do PSD;

Diego Coronel, deputado federal.

Desembarque de Coronel

O rompimento de Angelo Coronel com a base governista ocorreu após meses de indefinição sobre sua permanência na chapa majoritária de Jerônimo.

O estopim foi a declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que confirmou candidatura ao Senado ao lado de Jaques Wagner (PT), formando uma chapa “puro-sangue” petista.

Ao se sentir preterido, Coronel decidiu romper com a base aliada. A tendência é que o senador ocupe uma das vagas ao Senado na chapa do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo ACM Neto (União Brasil).