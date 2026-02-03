Em meio a crise com PSD da Bahia, Lula tem reunião com Otto e Wagner

Wagner, Otto e Lula se reuniram para tratar sobre crise na Bahia. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O presidente Lula teve uma reunião fora da agenda no Palácio do Planalto com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD), e com o líder do governo na Casa Alta, senador Jaques Wagner (PT-BA), no final da tarde de segunda-feira, 2.

Segundo a coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles, o encontro tratou da crise política que atinge a base do PT na Bahia após o rompimento de Otto com o senador Angelo Coronel, que decidiu deixar o PSD e romper com o grupo governista.

Ainda de acordo com a publicação, a reunião também tratou da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Impasse no PSD

No último sábado, 31, Angelo Coronel anunciou a sua saída do PSD e o rompimento com o grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). A decisão se deu após o senador não ter aceitado ser rifado da chapa governista.

Desde então, rumores apontam para a possibilidade do PSD da saída de Otto da liderança do partido na Bahia, tese negada pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.

“Otto é fundador do partido. Desde o início faz um trabalho extraordinário pela Bahia. A executiva nacional é clara: o partido aí segue sob o comando dele. As diretrizes são dele”, disse Kassab em entrevista à rádio CBN.