Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOMBEIROS ACIONADOS

Em meio a crise com PSD da Bahia, Lula tem reunião com Otto e Wagner

Encontro tratou da turbulência política que atinge a base do PT na Bahia

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

03/02/2026 - 18:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Wagner, Otto e Lula se reuniram para tratar sobre crise na Bahia.
Wagner, Otto e Lula se reuniram para tratar sobre crise na Bahia. -

O presidente Lula teve uma reunião fora da agenda no Palácio do Planalto com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD), e com o líder do governo na Casa Alta, senador Jaques Wagner (PT-BA), no final da tarde de segunda-feira, 2.

Segundo a coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles, o encontro tratou da crise política que atinge a base do PT na Bahia após o rompimento de Otto com o senador Angelo Coronel, que decidiu deixar o PSD e romper com o grupo governista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com a publicação, a reunião também tratou da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Leia Também:

Jerônimo admite ruptura de Coronel, mas prega união da base
Filho de Coronel acusa governo de excluir senador: “Foi limado”
Vídeo: bancada do PSD reforça apoio a Otto em meio a racha no partido

Impasse no PSD

No último sábado, 31, Angelo Coronel anunciou a sua saída do PSD e o rompimento com o grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). A decisão se deu após o senador não ter aceitado ser rifado da chapa governista.

Desde então, rumores apontam para a possibilidade do PSD da saída de Otto da liderança do partido na Bahia, tese negada pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.

“Otto é fundador do partido. Desde o início faz um trabalho extraordinário pela Bahia. A executiva nacional é clara: o partido aí segue sob o comando dele. As diretrizes são dele”, disse Kassab em entrevista à rádio CBN.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crise no PSD JAQUES WAGNER Lula otto alencar PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner, Otto e Lula se reuniram para tratar sobre crise na Bahia.
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Wagner, Otto e Lula se reuniram para tratar sobre crise na Bahia.
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Wagner, Otto e Lula se reuniram para tratar sobre crise na Bahia.
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Wagner, Otto e Lula se reuniram para tratar sobre crise na Bahia.
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x