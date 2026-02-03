Menu
POLÍTICA
APOIO GARANTIDO

Kassab rompe silêncio e fala sobre situação do PSD na Bahia

"Segue sob o comando dele", diz presidente nacional do PSD

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

03/02/2026 - 16:32 h

Presidente do PSD, Gilberto Kassab.
Presidente do PSD, Gilberto Kassab. -

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, quebrou o silêncio e se manifestou sobre a situação do partido na Bahia, após a anunciada saída do senador Angelo Coronel da legenda.

O dirigente rechaçou qualquer possibilidade de mudança na liderança da sigla no estado, ventilada na semana passada. Kassab confirmou que Otto Alencar continua no comando do partido e que cabe a ele definir as diretrizes para as eleições de outubro.

Otto é fundador do partido. Desde o início faz um trabalho extraordinário pela Bahia. A executiva nacional é clara: o partido aí segue sob o comando dele. As diretrizes são dele
Gilberto Kassab, em entrevista à rádio CBN

Kassab também negou que, caso o partido tenha candidato à Presidência da República, ele terá o apoio automático do diretório baiano, que sob o comando de Otto, já fechou questão em apoiar a reeleição de Lula (PT) e Jerônimo Rodrigues (PT).

Atualmente, o PSD tem três governadores entre seus presidenciáveis: Ratinho Jr. do Paraná; Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e Ronaldo Caiado de Goiás.

“Nossas decisões são tomadas no plano da coerência, não apenas no plano eleitoral. Não tem nenhum sentido ao longo do caminho mudar a diretriz estabelecida desde já. O comando do Otto é tranquilo e vai continuar sendo dele”, disse.

Leia Também:

Jerônimo admite ruptura de Coronel, mas prega união da base
Filho de Coronel acusa governo de excluir senador: “Foi limado”
Alba: Coronel provoca disputa de narrativa entre governo e oposição
Vídeo: bancada do PSD reforça apoio a Otto em meio a racha no partido

Imbróglio na chapa

No último sábado, 31, Angelo Coronel anunciou a sua saída do PSD e o rompimento com o grupo liderado pelo governador Jerônimo. A decisão se deu após o senador não ter aceitado ser rifado da chapa governista.

Apesar de Coronel manter sob sigilo seu futuro partido, duas legendas aparecem como favoritas diante do cenário colocado com a saída do parlamentar do PSD, partido do qual participou da fundação.

A primeira opção é o União Brasil, sigla do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, com quem deve marchar na chapa majoritária. Sob anonimato, um importante deputado do partido afirmou, em conversa com o Portal A TARDE, que é desejo da sigla acolher o senador.

Outro possibilidade é o PSDB, partido que também faz parte do arco de alianças da oposição, e busca indicar um quadro para a composição da chapa, o que não ocorreu nas eleições de 2022.

Angelo Coronel eleições 2026 Gilberto Kassab otto alencar PSD Bahia

Ver todas

