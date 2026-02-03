Alba: Coronel provoca disputa de narrativa entre governo e oposição

Siga o A TARDE no Google

Senador Angelo Coronel foi tema dos debates entre os deputados estaduais - Foto: Divulgação/Alba

O rompimento do senador Angelo Coronel (PSD-BA) com o grupo governista na Bahia dividiu opiniões entre parlamentares da base e da oposição durante a abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), realizada na manhã desta terça-feira, 3.

Questionado por jornalistas, o líder do governo na Casa, deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), lamentou a decisão do senador, mas minimizou os efeitos do desembarque.

Segundo ele, não há expectativa de perda de apoio entre prefeitos aliados ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Tenho conversado com diversos prefeitos sobre isso e todos estão muito alinhados ao governador Jerônimo. Não acho que ele perderá nenhuma prefeitura. Lamento a saída, gostaria muito que a gente permanecesse juntos nesse projeto, mas a política é dinâmica”, afirmou.

A deputada Ivana Bastos (PSD) seguiu a mesma linha, afirmando que a decisão faz parte da política.

Na oposição, a avaliação foi distinta. O deputado estadual Paulo Câmara (PSDB) comemorou a decisão de Coronel e disse aguardar apenas a formalização do rompimento. Ele afirmou ainda que o PSDB está de portas abertas para receber o senador.

“É um fato político concreto, real, que mexeu no tabuleiro. A expectativa para o nosso grupo é muito grande. Estamos apenas aguardando o anúncio oficial. Se ele vier para o PSDB, vai engrandecer nosso partido”, disse ao Portal A TARDE.