DANÇA DAS CADEIRAS
Por que a eleição de outubro pode mudar a Câmara de Salvador
Candidaturas podem dar lugar aos suplentes no Legislativo baiano
Por Ane Catarine
A confirmação de que o vereador de Salvador, Duda Sanches (União Brasil), disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados na eleição de outubro deste ano reacendeu as discussões sobre as mudanças na composição que a Câmara Municipal pode registrar no próximo ano.
Duda decidiu seguir o sonho do pai, o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), que, antes de morrer, estava em campanha para a Câmara Federal.
Conforme informações de bastidor obtidas pelo Portal A TARDE, o vereador já entra na disputa com a popularidade deixada por Sanches, impulsionada pelo fator de comoção, e com chances reais de vitória nas urnas.
Caso isso se concretize, a segunda suplente do União Brasil, Cátia Rodrigues, assumirá a vaga deixada por Duda na Câmara.
O primeiro suplente da legenda é Palhinha, que atualmente exerce o mandato de vereador em razão da nomeação de Alberto Braga para a chefia da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit).
Nome recorde de mulheres no Legislativo municipal
A possível chegada de Cátia Rodrigues à Câmara Municipal, caso Duda vença as eleições, trará um fato histórico: pela primeira vez na história da Casa, haverá dez vereadoras em exercício. O número representa 23% dos 43 membros do Legislativo municipal.
Outros nomes e sucessões
Além de Duda, conforme apuração do Portal A TARDE, outros vereadores também devem disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em outubro.
Entre eles, estão:
Câmara dos Deputados
- Sando Filho (PP) – Suplente: Sandro Bahiense
- Jorge Araújo (PP) – Suplente: Tiago Queiroz
- Alexandre Aleluia (PL) – Suplente: Soldado Prisco
Assembleia Legislativa
- Felipe Santana (PSD) – Suplente: Carlos Kleber
- Cézar Leite (PL) – Suplente: Alexandre Moreira
- André Fraga (PV) – Suplente: Luiz Carlos Suíca
