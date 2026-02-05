Menu
DANÇA DAS CADEIRAS

Por que a eleição de outubro pode mudar a Câmara de Salvador

Candidaturas podem dar lugar aos suplentes no Legislativo baiano

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/02/2026 - 12:59 h | Atualizada em 05/02/2026 - 13:11

Plénário da Câmara Municipal de Salvador
Plénário da Câmara Municipal de Salvador -

A confirmação de que o vereador de Salvador, Duda Sanches (União Brasil), disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados na eleição de outubro deste ano reacendeu as discussões sobre as mudanças na composição que a Câmara Municipal pode registrar no próximo ano.

Duda decidiu seguir o sonho do pai, o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), que, antes de morrer, estava em campanha para a Câmara Federal.

Conforme informações de bastidor obtidas pelo Portal A TARDE, o vereador já entra na disputa com a popularidade deixada por Sanches, impulsionada pelo fator de comoção, e com chances reais de vitória nas urnas.

Alan Sancges e Duda Sanches
Alan Sancges e Duda Sanches | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Caso isso se concretize, a segunda suplente do União Brasil, Cátia Rodrigues, assumirá a vaga deixada por Duda na Câmara.

O primeiro suplente da legenda é Palhinha, que atualmente exerce o mandato de vereador em razão da nomeação de Alberto Braga para a chefia da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit).

Nome recorde de mulheres no Legislativo municipal

A possível chegada de Cátia Rodrigues à Câmara Municipal, caso Duda vença as eleições, trará um fato histórico: pela primeira vez na história da Casa, haverá dez vereadoras em exercício. O número representa 23% dos 43 membros do Legislativo municipal.

Outros nomes e sucessões

Além de Duda, conforme apuração do Portal A TARDE, outros vereadores também devem disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em outubro.

Entre eles, estão:

Câmara dos Deputados

  • Sando Filho (PP) – Suplente: Sandro Bahiense
  • Jorge Araújo (PP) – Suplente: Tiago Queiroz
  • Alexandre Aleluia (PL) – Suplente: Soldado Prisco

Assembleia Legislativa

  • Felipe Santana (PSD) – Suplente: Carlos Kleber
  • Cézar Leite (PL) – Suplente: Alexandre Moreira
  • André Fraga (PV) – Suplente: Luiz Carlos Suíca

Tags:

Alan Sanches Câmara dos Deputados Duda Sanches eleições 2026 vereadores de Salvador

