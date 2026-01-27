Menu
SAÚDE

Alan Sanches propôs lei contra infarto dias antes de morrer

Deputado morreu no último dia 17 de janeiro, após sofrer um infarto em casa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/01/2026 - 10:36 h | Atualizada em 27/01/2026 - 10:59

Deputado estadual Alan Sanches
Deputado estadual Alan Sanches -

O deputado estadual Alan Sanches (União) protocolou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), cinco dias antes da sua morte, um projeto de lei, que cria a Linha de Cuidado para a Síndrome Coronária Aguda (SCA) no Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia.

O parlamentar veio a óbito aos 58 anos, após sofrer um infarto fulminante, em casa, em Salvador, no último dia 17 de janeiro.

De acordo com a medicina, a chamada SCA é uma emergência caracterizada pela redução súbita do fluxo sanguíneo para o coração, geralmente causada pela ruptura de uma placa de gordura e formação de trombos nas artérias coronárias.

Entre os seus exemplos estão:

  • o ataque cardíaco;
  • infarto do miocárdio;
  • angina instável, isto é, uma síndrome caracterizada por dor no peito súbita, intensa.

Saiba quanto sucessor de Alan Sanches vai receber de salário na Alba
Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"
Alba define quando sucessor de Alan Sanches tomará posse

O que diz o texto de Alan?

O objetivo da criação da Linha de Cuidado, conforme o projeto de lei do parlamentar, protocolado no dia 12 de janeiro, é o de "promover o atendimento integral, eficaz e humanizado aos pacientes acometidos por essa condição".

Ainda de acordo com o texto, que pode acessado através do Processo Legislativo eletrônico da Alba, a linha de cuidado compreenderá, entre outros:

  • Implantação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas baseadas em evidências cientificas atualizadas;
  • Implantar a treinar na forma continuada dos profissionais de saúde envolvidos na prevenção de doenças coronárias, no diagnóstico e no tratamento;
  • Garantir aos profissionais de saúde o acesso rápido aos exames complementares necessários para o diagnóstico e estratificação de risco objetivando ações preventivas e resolutivas;
  • O monitoramento acompanhado pelos profissionais responsáveis pela unidade, a avaliação periódica dos resultados alcançados, divulgando-os para toda equipe responsável pelo tratamento aos pacientes.

Grave condição

Na justificativa, Alan — que era médico de formação — ressaltou o fato de a SCA ser uma condição de natureza grave e uma das principais causas de morbimortalidades no Brasil e no mundo.

Por isso, segundo ele, a organização de linhas de cuidados, no âmbito do SUS, é essencial para estruturar fluxos assistenciais integrados e assegurar a equidade no acesso aos serviços de saúde.

"[...] Pela importância da preservação à vida humana, solicito dos nobres pares, o apoio para aprovação deste Projeto de Lei, que como médico, julgo de extrema importância para salvar vidas humanas, o qual, contribuirá significativamente para a melhoria da saúde cardiovascular da população do Estado da Bahia e do Brasil como um todo, pois servirá com certeza de referência para outros estados da União", afirmou Alan Sanches.

x