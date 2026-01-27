SAÚDE
Alan Sanches propôs lei contra infarto dias antes de morrer
Deputado morreu no último dia 17 de janeiro, após sofrer um infarto em casa
Por Yuri Abreu
O deputado estadual Alan Sanches (União) protocolou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), cinco dias antes da sua morte, um projeto de lei, que cria a Linha de Cuidado para a Síndrome Coronária Aguda (SCA) no Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia.
O parlamentar veio a óbito aos 58 anos, após sofrer um infarto fulminante, em casa, em Salvador, no último dia 17 de janeiro.
De acordo com a medicina, a chamada SCA é uma emergência caracterizada pela redução súbita do fluxo sanguíneo para o coração, geralmente causada pela ruptura de uma placa de gordura e formação de trombos nas artérias coronárias.
Entre os seus exemplos estão:
- o ataque cardíaco;
- infarto do miocárdio;
- angina instável, isto é, uma síndrome caracterizada por dor no peito súbita, intensa.
O que diz o texto de Alan?
O objetivo da criação da Linha de Cuidado, conforme o projeto de lei do parlamentar, protocolado no dia 12 de janeiro, é o de "promover o atendimento integral, eficaz e humanizado aos pacientes acometidos por essa condição".
Ainda de acordo com o texto, que pode acessado através do Processo Legislativo eletrônico da Alba, a linha de cuidado compreenderá, entre outros:
- Implantação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas baseadas em evidências cientificas atualizadas;
- Implantar a treinar na forma continuada dos profissionais de saúde envolvidos na prevenção de doenças coronárias, no diagnóstico e no tratamento;
- Garantir aos profissionais de saúde o acesso rápido aos exames complementares necessários para o diagnóstico e estratificação de risco objetivando ações preventivas e resolutivas;
- O monitoramento acompanhado pelos profissionais responsáveis pela unidade, a avaliação periódica dos resultados alcançados, divulgando-os para toda equipe responsável pelo tratamento aos pacientes.
Grave condição
Na justificativa, Alan — que era médico de formação — ressaltou o fato de a SCA ser uma condição de natureza grave e uma das principais causas de morbimortalidades no Brasil e no mundo.
Por isso, segundo ele, a organização de linhas de cuidados, no âmbito do SUS, é essencial para estruturar fluxos assistenciais integrados e assegurar a equidade no acesso aos serviços de saúde.
"[...] Pela importância da preservação à vida humana, solicito dos nobres pares, o apoio para aprovação deste Projeto de Lei, que como médico, julgo de extrema importância para salvar vidas humanas, o qual, contribuirá significativamente para a melhoria da saúde cardiovascular da população do Estado da Bahia e do Brasil como um todo, pois servirá com certeza de referência para outros estados da União", afirmou Alan Sanches.
