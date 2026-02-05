Menu
POLÍTICA
LEGISLATIVO

Alba tem novo comando após afastamento de Ivana Bastos

Afastamento temporário da presidente foi confirmado pela assessoria

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

05/02/2026 - 10:47 h

Presidente da Alba, Ivana Bastos
Presidente da Alba, Ivana Bastos -

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) está sendo presidida pela deputada Fátima Nunes (PT) devido ao afastamento da presidente Ivana Bastos (PSD) durante o período do Carnaval, que estará no exterior.

"A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos, estará temporariamente afastada da Presidência em razão de agenda pessoal no exterior", diz a nota enviada à imprensa.

A confirmação da mudança foi comunicada por meio do Diário Oficial do Legislativo (DOL) desta quinta-feira, 5, mas começou a valer desde quarta, 4.

Em nota, a assessoria deu uma estimativa de quando a chefe do Legislativo voltará a conduzir os trabalhos. "A presidente Ivana Bastos retornará às atividades após as festas de Carnaval".

Presidente da Alba suspende agenda por problema de saúde

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), precisou suspender as atividades programadas em sua agenda para este final de semana. Por meio das redes sociais neste sábado, 24, a deputada informou que foi diagnosticada com uma úlcera de córnea decorrente de um trauma.

De acordo com a nota, a condição provoca dor intensa e exige repouso ocular, com o uso contínuo de colírio antibiótico e manutenção do olho fechado durante o período de cicatrização.

“Apesar de apresentar evolução rápida, com recuperação estimada em até 48 horas, o quadro requer cuidados imediatos para evitar complicações”, reforça o comunicado.

x