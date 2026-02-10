Menu
IMPASSE

Avante mira vice de Jerônimo e recebe deputado para fortalecer base

Vaga voltou a ser cobiçada após a consolidação da chapa-puro sangue petista

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

10/02/2026 - 19:14 h

Carletto e Jerônimo ainda devem ter conversa definitva sobre lugar do Avante na chapa.
Carletto e Jerônimo ainda devem ter conversa definitva sobre lugar do Avante na chapa.

Parece que a suplência de Rui Costa (PT) não foi suficiente para agradar o Avante da Bahia. O partido liderado pelo ex-deputado federal Ronaldo Carletto, também tem interesse na vaga de vice na chapa encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Informações obtidas pelo Portal A TARDE apontam que o assunto está no radar da legenda e que será posto na mesa na próxima reunião com o governador, ainda sem data para acontecer. A expectativa é de que o tema seja tratado na próxima reunião do Conselho Político.

A vaga na vice voltou a ser cobiçada após a consolidação da chapa-puro sangue petista, que conta com Jerônimo candidato à reeleição, e Rui e Jaques Wagner na disputa pelas duas cadeiras do Senado.

Apesar do interesse, há uma sinalização nos bastidores de que a vaga deve permanecer inalterada, com a continuidade de Geraldo Júnior (MDB) no posto.

Reforço

Na semana passada, o partido recebeu um importante reforço. O deputado estadual Vitor Azevedo confirmou que deixar o Partido Liberal (PL) para se filiar ao Avante. Existe a possibilidade de que outros nomes com mandato sejam assimilados pela sigla.

Deputado estadual Vitor Azevedo (PL) está de malas prontas para o Avante.
Deputado estadual Vitor Azevedo (PL) está de malas prontas para o Avante. | Foto: Lucas Franco | Ag. A TARDE

x