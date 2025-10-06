Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Netto Carletto garante que Avante virá com força total nas eleições

Deputado confirmou desejo de disputar reeleição à Câmara em 2026

Rodrigo Tardio e Flávia Requião

Por Rodrigo Tardio e Flávia Requião

06/10/2025 - 16:47 h | Atualizada em 06/10/2025 - 17:47
Deputado federal Netto Carletto
Deputado federal Netto Carletto -

O deputado federal Netto Carletto (Avante-BA) confirmou, nesta segunda-feira, 6, que será candidato à reeleição em 2026. Líder do Avante na Câmara dos Deputados, o parlamentar afirmou que pretende continuar exercendo o papel de articulação em Brasília e reforçar o trabalho de destinação de recursos para a Bahia.

“Coloquei o meu nome para disputar a reeleição de deputado federal. Atualmente estou como líder do Avante na Câmara Federal e quero seguir desempenhando esse papel e trazer recursos para a Bahia, para os municípios que eu represento”, declarou, durante evento de filiação do partido.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Wagner celebra telefonema entre Lula e Trump: “L de líder mundial!”
TCM envia projeto que prevê reajuste dos servidores para a Alba
Trump e Lula ‘selam a paz’ e confirmam encontro após telefonema
Lula faz convite inusitado a Trump durante telefonema

O deputado destacou ainda que o Avante vai disputar com força as próximas eleições, com o objetivo de ampliar a bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Segundo ele, o partido também busca participar da chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT), mantendo a parceria com o governo Lula.

“O Avante vem forte para 2026, vem trabalhando muito para que a gente possa eleger uma bancada de deputados estaduais e federais e também iremos pleitear espaço na chapa majoritária junto com o governador Jerônimo, em parceria com o governo Lula”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Avante chapa majoritária eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Netto Carletto política baiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Netto Carletto
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Deputado federal Netto Carletto
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Deputado federal Netto Carletto
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Deputado federal Netto Carletto
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x