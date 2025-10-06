POLÍTICA
Netto Carletto garante que Avante virá com força total nas eleições
Deputado confirmou desejo de disputar reeleição à Câmara em 2026
Por Rodrigo Tardio e Flávia Requião
O deputado federal Netto Carletto (Avante-BA) confirmou, nesta segunda-feira, 6, que será candidato à reeleição em 2026. Líder do Avante na Câmara dos Deputados, o parlamentar afirmou que pretende continuar exercendo o papel de articulação em Brasília e reforçar o trabalho de destinação de recursos para a Bahia.
“Coloquei o meu nome para disputar a reeleição de deputado federal. Atualmente estou como líder do Avante na Câmara Federal e quero seguir desempenhando esse papel e trazer recursos para a Bahia, para os municípios que eu represento”, declarou, durante evento de filiação do partido.
Leia Também:
O deputado destacou ainda que o Avante vai disputar com força as próximas eleições, com o objetivo de ampliar a bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Segundo ele, o partido também busca participar da chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT), mantendo a parceria com o governo Lula.
“O Avante vem forte para 2026, vem trabalhando muito para que a gente possa eleger uma bancada de deputados estaduais e federais e também iremos pleitear espaço na chapa majoritária junto com o governador Jerônimo, em parceria com o governo Lula”, completou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes