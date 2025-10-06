Menu
POLÍTICA

2026: Carletto garante aliança do Avante com Lula

Sigla deve apoiar reeleição do presidente no próximo ano

Rodrigo Tardio e Cássio Moreira

Por Rodrigo Tardio e Cássio Moreira

06/10/2025 - 17:17 h
Ronaldo Carletto durante ato de filiação do Avante
Ronaldo Carletto durante ato de filiação do Avante

O presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto, garantiu que o diretório estadual da sigla vai caminhar com a candidatura à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto no pleito de 2026. A movimentação foi confirmada nesta segunda-feira, 6, em entrevista ao Portal A TARDE.

Carletto ainda reiterou o apoio do Avante ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), citando o interesse de compor a chapa majoritária encabeçada pelo petista. Mais cedo, o secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo, filiado ao partido, confirmou a intenção.

A Bahia vai caminhar com o governador Jerônimo Rodrigues, e a nível nacional, os baianos vão caminhar com o presidente Lula
Ronaldo Carletto

"A Bahia vai caminhar com o governador Jerônimo Rodrigues, e a nível nacional, os baianos vão caminhar com o presidente Lula", afirmou Carletto ao Portal A TARDE, durante o ato de chegada dos novos filiados, em Salvador.

Pretensões do Avante

Carletto reforçou ainda o interesse do Avante em indicar um dos seus quadros para o a majoritária governista. O dirigente mencionou pontos como o número de prefeitos da sigla no estado (75), além dos vereadores eleitos no último ano.

"Eu entendo que essa questão de chapa majoritária, a gente vai discutir ano que vem. Hoje, a arrumação partidária, e eu entendo que na majoritária o Avante tem possibilidade e condições para isso, o segundo maior partido em número de prefeitos, fizemos quase 500 vereadores, mas essa conversa é para o ano que vem", afirmou o dirigente, que continuou.

"Se tiver oportunidade, o Avante quer participar da chapa majoritária. A política é a arte do entendimento e da conversa. Estamos conversando e, ano que vem vai sair uma chapa para mais uma vez governar a Bahia", completou Carletto.

x