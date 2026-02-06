Otto enterra Coronel e confirma apoio a chapa puro-sangue: “Mais forte”

Senador Otto Alencar (PSD) - Foto: Saulo Cruz | Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD) confirmou o seu apoio a chamada chapa puro-sangue, encabeçada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Jaques Wagner, que tentará à reeleição para o Senado Federal.

“Os mesmos creditados ao Senado Federal [Jaques Wagner e Rui Costa], pois, vamos trabalhar intensamente para termos uma representação mais forte ainda no Senado Federal como temos dito ao longo desse período em que cheguei lá em 2015”, disse o também dirigente partidário nesta sexta-feira, 6.

O aceno público do congressista a chapa eleitoral, realizado em agenda de entrega do presidente Lula (PT), em Salvador, ocorre em meio ao racha instaurado no seu partido após a ruptura do senador Angelo Coronel, que anunciou a sua ida para oposição, após ser preterido do espaço para agregar apenas nome do PT.

Seguindo o mesmo caminho, Otto permaneceu reafirmando a sua posição governista e descartou qualquer rumor de que poderá adotar posição contrária, como vem fazendo o seu partido a nível nacional, que tenta emplacar um nome para ocupar o Palácio do Planalto.

“[...]. O que estão aqui [do PSD] podem levantar para dizer que estamos com Lula. Vamos marchar com o senhor, nós vamos sem dúvidas nenhuma marcar esse voto com a consciência de que o presidente que marcou a história do Brasil foi o senhor”, afirmou Otto.

Em tom descontraído, Otto ainda comentou uma brincadeira em comum que confabula com o presidente Lula (PT).

“Às vezes, o senhor brinca comigo que sou do PSD, mas, na verdade, eu sou do PT. Eu abraço o PT que é o partido do senhor, como abraço o Avante, o PCdoB, o Podemos, o MDB, a nossa aliança”.

Angelo Coronel anuncia saída do PSD e ida para a oposição

O senador Angelo Coronel não faz mais parte do grupo político governista da Bahia. A decisão, que passa pela sua saída do PSD, foi confirmada pelo parlamentar no sábado, 31 de janeiro, durante entrevista.

Coronel, que viveu um impasse nos últimos meses por conta da formação da chapa encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), comunicou que agora fará parte da oposição, revelando também conversas com partidos.

“Me botou para fora e eu quero que fique bem claro isso para os baianos. Eu saí do grupo porque não me deram a vaga que eu tenho com direito de reeleição, como o Jerônimo tem, Geraldinho, tem e Wagner tem. Eu não tenho sangue de barata para ser limado e aceitar”, disparou em entrevista ao programa Frequência Política.