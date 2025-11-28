Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALIANÇA MANTIDA

Após rumores de rompimento, Quinho reafirma parceria com Jerônimo

Ex-presidente da UPB agradeceu as obras da Saúde executadas pelo Estado na Região Sudoeste

Redação

Por Redação

28/11/2025 - 18:02 h
Jerônimo, Quinho e Rui participaram de agenda em Vitória da Conquista.
Jerônimo, Quinho e Rui participaram de agenda em Vitória da Conquista. -

O ex-presidente da UPB e ex- prefeito de Belo Campo, Quinho Tigre (PSD), acabou com as especulações de que estaria deixando a base do governo e reafirmou seu alinhamento com Jerônimo Rodrigues (PT) e Rui Costa (PT).

Leia Também:

Ex-prefeitos da Bahia querem 'invadir' a Alba em 2026; entenda
Quinho faz balanço de gestão na UPB: “Tivemos vitórias importantes"
Quinho confirma interesse na Alba, mas não descarta vice de Jerônimo

No discurso que fez nesta sexta-feira, 28, durante inauguração do serviço de Radioterapia do Hospital Geral de Vitória da Conquista, o ex-presidente da UPB agradeceu as obras da Saúde executadas pelo Estado na Região Sudoeste.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É importante relatar que a saúde de Vitória da Conquista é estadualizada. Se olharmos à direita tem uma policlínica. Se olharmos mais à frente, tem o Hospital de Base que é garantido pelo governo do Estado. Se formos até o novo Afrânio Peixoto, foi realizado à época pelo governador Rui Costa, é do Estado. Se nós olharmos a UPA, é do Estado. Então nós podemos dizer que a saúde de Vitória da Conquista, a capital do sudoeste, é estadualizada”, disse.

A interlocutores, Quinho disse que foi procurado pela oposição e ouviu quem o procurou, mas que o caminho está definido ao lado de Jerônimo, Rui e Lula. “Alegria imensa de poder estar recebendo essas duas figuras ímpares. Primeiro, o nosso ministro Rui Costa, que foi governador durante oito anos, fez uma verdadeira revolução na saúde do nosso estado. E o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que veio inaugurar um equipamento fantástico. Nós vamos governador, juntos, continuar trabalhando para a Bahia e para o Brasil”, afirmou Quinho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues Quinho Tigre Rui Costa vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo, Quinho e Rui participaram de agenda em Vitória da Conquista.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Jerônimo, Quinho e Rui participaram de agenda em Vitória da Conquista.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Jerônimo, Quinho e Rui participaram de agenda em Vitória da Conquista.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Jerônimo, Quinho e Rui participaram de agenda em Vitória da Conquista.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x