Após rumores de rompimento, Quinho reafirma parceria com Jerônimo

Jerônimo, Quinho e Rui participaram de agenda em Vitória da Conquista. - Foto: Divulgação

O ex-presidente da UPB e ex- prefeito de Belo Campo, Quinho Tigre (PSD), acabou com as especulações de que estaria deixando a base do governo e reafirmou seu alinhamento com Jerônimo Rodrigues (PT) e Rui Costa (PT).

No discurso que fez nesta sexta-feira, 28, durante inauguração do serviço de Radioterapia do Hospital Geral de Vitória da Conquista, o ex-presidente da UPB agradeceu as obras da Saúde executadas pelo Estado na Região Sudoeste.

“É importante relatar que a saúde de Vitória da Conquista é estadualizada. Se olharmos à direita tem uma policlínica. Se olharmos mais à frente, tem o Hospital de Base que é garantido pelo governo do Estado. Se formos até o novo Afrânio Peixoto, foi realizado à época pelo governador Rui Costa, é do Estado. Se nós olharmos a UPA, é do Estado. Então nós podemos dizer que a saúde de Vitória da Conquista, a capital do sudoeste, é estadualizada”, disse.

A interlocutores, Quinho disse que foi procurado pela oposição e ouviu quem o procurou, mas que o caminho está definido ao lado de Jerônimo, Rui e Lula. “Alegria imensa de poder estar recebendo essas duas figuras ímpares. Primeiro, o nosso ministro Rui Costa, que foi governador durante oito anos, fez uma verdadeira revolução na saúde do nosso estado. E o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que veio inaugurar um equipamento fantástico. Nós vamos governador, juntos, continuar trabalhando para a Bahia e para o Brasil”, afirmou Quinho.