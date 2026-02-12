Menu
POLÍTICA
ELEIÇÕES

Adolfo Menezes aposta em reeleição de Jerônimo com chapa puro-sangue

Segundo o deputado, investimentos no estado serão refletidos nas urnas

Ane Catarine e Cássio Moreira

Por Ane Catarine e Cássio Moreira

12/02/2026 - 12:01 h

Deputado estadual Adolfo Menezes
Deputado estadual Adolfo Menezes -

O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), mirou nesta quinta-feira, 12, na vitória da chapa puro-sangue do PT que disputará as eleições de outubro deste ano na Bahia.

Segundo o parlamentar, a população fará a análise do desenvolvimento do estado após os recursos aplicados pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT) e fará uma boa escolha nas urnas.

“A população almeja na classe política seriedade e aqui nesse grupo tem. A Bahia é muito grande, mas, se a gente fizer uma análise fria, sem paixão, podemos ver que esse estado nunca recebeu tanto investimento. Tenho certeza de que o povo fará essa análise e o governador Jerônimo será reeleito com todo o time”, afirmou.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa no evento em que o governador apresentou novas ações de Segurança Pública no estado e ocorre após o senador Angelo Coronel (PSD-BA) romper com o grupo governista.

Leia Também:

Afago ao aliado e cadeiras vazias: almoço de Coronel com vereadores
“É página virada”, diz Wagner sobre saída de Angelo Coronel da base
Crise com família Coronel muda planos de Jerônimo e adia saída de secretários
Otto enterra Coronel e confirma apoio a chapa puro-sangue: “Mais forte”

Jerônimo disputará a reeleição ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e do senador Jaques Wagner (PT), como candidatos ao Senado.

