“É página virada”, diz Wagner sobre saída de Angelo Coronel da base
Senador admitiu ainda que fez muito esforço para manter colega no gurpo
Por Ane Catarine e Loren Beatriz
O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou nesta segunda-feira, 9, que fez “muito esforço” para manter o senador Angelo Coronel (PSD-BA) na base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), mas avaliou que o antigo aliado já é “página virada”.
Em conversa com o Portal A TARDE, Wagner disse que, na avaliação dele, Coronel já tinha a intenção de deixar o grupo governista porque não chegou a considerar nem mesmo a possibilidade de seguir como suplente em uma eventual vitória eleitoral.
“Coronel deu um passo que ele achou melhor, eu não acho que seja o melhor. Fiz um esforço muito grande para mantê-lo no grupo, cheguei a propor a divisão do mandato, já que Rui vem para um mandato. Pelo visto, ele queria mesmo sair do grupo porque achou ruim uma proposta como essa. Para mim, ele é página virada”, afirmou.
A declaração foi dada durante a cerimônia de aula inaugural da rede pública estadual de ensino, conduzida pelo governador Jerônimo Rodrigues.
Wagner acrescentou que o PSD permanecerá na base do governo, independentemente do rompimento de Coronel, destacando que o presidente estadual da legenda, senador Otto Alencar, já manifestou publicamente esse posicionamento.
“Houve um problema interno na relação do PSD aqui. O partido já tem uma definição de caminhar conosco e, infelizmente, Coronel queria que o PSD ficasse independente, mesmo tendo crescido junto com o grupo. Mas Otto manteve a posição”, concluiu.
