Crise com família Coronel muda planos de Jerônimo e adia saída de secretários
Governador diz que vai aguardar próximos movimentos do tabuleiro político
Por Loren Beatriz e Gabriela Araújo
A reforma administrativa do governo Jerônimo (PT) segue sem prazo definido. As incertezas sobre a mudança ocorrem após o racha na base governista provocado pelo rompimento do senador Angelo Coronel (PSD).
O chefe do Executivo estadual afirmou à imprensa, na manhã desta segunda-feira, 9, que estava a um passo para iniciar as mudanças no governo, mas decidiu aguarda os próximos movimentos do tabuleiro político.
“Estava tudo previsto quando eu comecei a ver a movimentação que haveria qualquer respingo, eu segurei, para que não pudesse fazer uma reforma de secretariado dentro de alguma situação mais crítica", disse o governador, que complementou:
"Então, vou aguardar. Estava prevista para o final do ano, eu botei para janeiro e fevereiro, mas eu vou aguardar para vê como fica algumas acomodações para poder garantir uma reforma definitiva”, declarou ele.
As declarações foram dadas durante a abertura do ano letivo, no Colégio Estadual Manoel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.
Uma das pendências do Executivo para liberar os nomes que concorrerão as eleições deve-se as tratativas para a confirmação da chapa majoritária.
“Assim que a gente fechar a chapa. A chapa temos até março. [...]. Eu espero que assim que a gente bater o martelo, a gente anuncie aqueles pré-candidatos. [Os que estão no governo] têm até o final de março e início de abril [para sair], mas, eu gostaria de fazer antes para garantir que essas pessoas pudessem correr atrás da sua construção”, afirmou Jerônimo.
Segundo ele, o intuito do governo é “garantir o aumento da bancada” tanto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e para Câmara dos Deputados.
