HOME > POLÍTICA
REFORMA ADMINISTRATIVA

Crise com família Coronel muda planos de Jerônimo e adia saída de secretários

Governador diz que vai aguardar próximos movimentos do tabuleiro político

Loren Beatriz e Gabriela Araújo

Por Loren Beatriz e Gabriela Araújo

09/02/2026 - 10:11 h

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) em discurso na Alba
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) em discurso na Alba

A reforma administrativa do governo Jerônimo (PT) segue sem prazo definido. As incertezas sobre a mudança ocorrem após o racha na base governista provocado pelo rompimento do senador Angelo Coronel (PSD).

O chefe do Executivo estadual afirmou à imprensa, na manhã desta segunda-feira, 9, que estava a um passo para iniciar as mudanças no governo, mas decidiu aguarda os próximos movimentos do tabuleiro político.

“Estava tudo previsto quando eu comecei a ver a movimentação que haveria qualquer respingo, eu segurei, para que não pudesse fazer uma reforma de secretariado dentro de alguma situação mais crítica", disse o governador, que complementou:

"Então, vou aguardar. Estava prevista para o final do ano, eu botei para janeiro e fevereiro, mas eu vou aguardar para vê como fica algumas acomodações para poder garantir uma reforma definitiva”, declarou ele.

As declarações foram dadas durante a abertura do ano letivo, no Colégio Estadual Manoel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Reforma administrativa enfrenta resistência e deve travar em 2025
Hugo Motta reforça urgência da reforma administrativa no plenário
“Natural”, diz Rosemberg sobre reforma administrativa de Jerônimo

Uma das pendências do Executivo para liberar os nomes que concorrerão as eleições deve-se as tratativas para a confirmação da chapa majoritária.

“Assim que a gente fechar a chapa. A chapa temos até março. [...]. Eu espero que assim que a gente bater o martelo, a gente anuncie aqueles pré-candidatos. [Os que estão no governo] têm até o final de março e início de abril [para sair], mas, eu gostaria de fazer antes para garantir que essas pessoas pudessem correr atrás da sua construção”, afirmou Jerônimo.

Segundo ele, o intuito do governo é “garantir o aumento da bancada” tanto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e para Câmara dos Deputados.

Tags:

Bahia eleições Jerônimo Rodrigues Política

