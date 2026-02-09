Crise com família Coronel muda planos de Jerônimo e adia saída de secretários

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) em discurso na Alba - Foto: Thuane Maria | GOVBA

A reforma administrativa do governo Jerônimo (PT) segue sem prazo definido. As incertezas sobre a mudança ocorrem após o racha na base governista provocado pelo rompimento do senador Angelo Coronel (PSD).

O chefe do Executivo estadual afirmou à imprensa, na manhã desta segunda-feira, 9, que estava a um passo para iniciar as mudanças no governo, mas decidiu aguarda os próximos movimentos do tabuleiro político.

“Estava tudo previsto quando eu comecei a ver a movimentação que haveria qualquer respingo, eu segurei, para que não pudesse fazer uma reforma de secretariado dentro de alguma situação mais crítica", disse o governador, que complementou:

"Então, vou aguardar. Estava prevista para o final do ano, eu botei para janeiro e fevereiro, mas eu vou aguardar para vê como fica algumas acomodações para poder garantir uma reforma definitiva”, declarou ele.

As declarações foram dadas durante a abertura do ano letivo, no Colégio Estadual Manoel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Uma das pendências do Executivo para liberar os nomes que concorrerão as eleições deve-se as tratativas para a confirmação da chapa majoritária.

“Assim que a gente fechar a chapa. A chapa temos até março. [...]. Eu espero que assim que a gente bater o martelo, a gente anuncie aqueles pré-candidatos. [Os que estão no governo] têm até o final de março e início de abril [para sair], mas, eu gostaria de fazer antes para garantir que essas pessoas pudessem correr atrás da sua construção”, afirmou Jerônimo.

Segundo ele, o intuito do governo é “garantir o aumento da bancada” tanto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e para Câmara dos Deputados.