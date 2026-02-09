Assembleia Legislativa da Bahia não terá expediente no Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos - Foto: Sandra Travassos/Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) suspenderá as atividades administrativas e legislativas a partir da próxima sexta-feira, 13, em razão do Carnaval. O retorno oficial dos trabalhos está previsto para o dia 19 de fevereiro.

A medida foi autorizada pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), por meio de ato publicado no Diário Oficial do Legislativo.

De acordo com o documento, a suspensão do expediente se estenderá por todo o período do feriado momesco. Durante esse intervalo, ficam interrompidos os prazos administrativos e os atendimentos ao público, que serão retomados após a Quarta-Feira de Cinzas.

A iniciativa tem como objetivo “organizar o fluxo de servidores e assegurar o planejamento institucional da Assembleia diante do feriado prolongado, garantindo que a retomada das atividades ocorra de forma plena e coordenada na data estabelecida".

Retorno das atividades

Após regime de “turnão" durante o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa retomou as atividades administrativas regulares na última segunda-feira, 2, no horário tradicional, das 8h30 às 18h30.

Já os trabalhos legislativos foram retomados na terça-feira, 3, com a sessão solene de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Na ocasião, também foi inaugurado um novo posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que terá funcionamento especial durante o Carnaval.