Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PAUSA NO CALENDÁRIO

Assembleia Legislativa da Bahia não terá expediente no Carnaval

Atividades na Casa serão suspensas na próxima sexta-feira, 13

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/02/2026 - 7:49 h | Atualizada em 09/02/2026 - 8:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos
Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos -

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) suspenderá as atividades administrativas e legislativas a partir da próxima sexta-feira, 13, em razão do Carnaval. O retorno oficial dos trabalhos está previsto para o dia 19 de fevereiro.

A medida foi autorizada pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), por meio de ato publicado no Diário Oficial do Legislativo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o documento, a suspensão do expediente se estenderá por todo o período do feriado momesco. Durante esse intervalo, ficam interrompidos os prazos administrativos e os atendimentos ao público, que serão retomados após a Quarta-Feira de Cinzas.

A iniciativa tem como objetivo “organizar o fluxo de servidores e assegurar o planejamento institucional da Assembleia diante do feriado prolongado, garantindo que a retomada das atividades ocorra de forma plena e coordenada na data estabelecida".

Leia Também:

Governo da Bahia apresenta balanço bilionário da educação na Alba
Em ano eleitoral, governo vai acelerar votações na Alba
Ivana Bastos propõe homenagem a Alan Sanches na Alba: “Reconhecimento”

Retorno das atividades

Após regime de “turnão" durante o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa retomou as atividades administrativas regulares na última segunda-feira, 2, no horário tradicional, das 8h30 às 18h30.

Já os trabalhos legislativos foram retomados na terça-feira, 3, com a sessão solene de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura. Na ocasião, também foi inaugurado um novo posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que terá funcionamento especial durante o Carnaval.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Calendário Legislativo carnaval Carnaval de Salvador Ivana Bastos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x