LEGISLATIVO BAIANO
Em ano eleitoral, governo vai acelerar votações na Alba
Líder Rosemberg Pinto explicou estratégia para evitar travas
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT), afirmou nesta terça-feira, 3, durante coletiva na retomada das atividades legislativas, que a bancada da maioria fará todos os esforços para que os projetos do Executivo e de autoria parlamentar sejam votados ainda no primeiro semestre.
Segundo ele, a estratégia é evitar que a falta de quórum, comum com a aproximação do período eleitoral, trave a análise de matérias consideradas de impacto direto sobre o eleitorado.
Estamos retomando os trabalhos aqui na Casa Legislativa e esperamos que até junho possamos votar todos os projetos de autoria do Executivo e dos próprios parlamentares. É um ano eleitoral e, por isso, no segundo semestre não conseguiremos ter a quantidade de deputados suficiente para votar projetos de forma ordinária, explicou.
Retomada dos trabalhos
Após o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou uma sessão solene para marcar a retomada dos trabalhos e a instalação da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura.
A cerimônia foi conduzida pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, responsável pela leitura da tradicional Mensagem Anual de Governo, que reúne a prestação de contas do exercício anterior e a apresentação de novas metas para 2026.
