Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LEGISLATIVO BAIANO

Em ano eleitoral, governo vai acelerar votações na Alba

Líder Rosemberg Pinto explicou estratégia para evitar travas

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

03/02/2026 - 11:50 h | Atualizada em 03/02/2026 - 12:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deputado Rosemberg Pinto
Deputado Rosemberg Pinto -

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT), afirmou nesta terça-feira, 3, durante coletiva na retomada das atividades legislativas, que a bancada da maioria fará todos os esforços para que os projetos do Executivo e de autoria parlamentar sejam votados ainda no primeiro semestre.

Segundo ele, a estratégia é evitar que a falta de quórum, comum com a aproximação do período eleitoral, trave a análise de matérias consideradas de impacto direto sobre o eleitorado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Estamos retomando os trabalhos aqui na Casa Legislativa e esperamos que até junho possamos votar todos os projetos de autoria do Executivo e dos próprios parlamentares. É um ano eleitoral e, por isso, no segundo semestre não conseguiremos ter a quantidade de deputados suficiente para votar projetos de forma ordinária, explicou.
Rosemberg Pinto - Deputado estadual

Retomada dos trabalhos

Após o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou uma sessão solene para marcar a retomada dos trabalhos e a instalação da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura.

Leia Também:

Novo SAC em Salvador: Alba inaugura posto e retoma atividades nesta terça
Ano de Urna: Deputados voltam à Alba com foco nas eleições
Ivana Bastos propõe homenagem a Alan Sanches na Alba: “Reconhecimento”
Como saída de secretários do governo Jerônimo esvazia suplências na Alba?

A cerimônia foi conduzida pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, responsável pela leitura da tradicional Mensagem Anual de Governo, que reúne a prestação de contas do exercício anterior e a apresentação de novas metas para 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Assembleia Legislativa da Bahia Ano Eleitoral Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Rosemberg pinto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado Rosemberg Pinto
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Deputado Rosemberg Pinto
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Deputado Rosemberg Pinto
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Deputado Rosemberg Pinto
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x