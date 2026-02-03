Em ano eleitoral, governo vai acelerar votações na Alba

Deputado Rosemberg Pinto - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT), afirmou nesta terça-feira, 3, durante coletiva na retomada das atividades legislativas, que a bancada da maioria fará todos os esforços para que os projetos do Executivo e de autoria parlamentar sejam votados ainda no primeiro semestre.

Segundo ele, a estratégia é evitar que a falta de quórum, comum com a aproximação do período eleitoral, trave a análise de matérias consideradas de impacto direto sobre o eleitorado.

Estamos retomando os trabalhos aqui na Casa Legislativa e esperamos que até junho possamos votar todos os projetos de autoria do Executivo e dos próprios parlamentares. É um ano eleitoral e, por isso, no segundo semestre não conseguiremos ter a quantidade de deputados suficiente para votar projetos de forma ordinária, explicou. Rosemberg Pinto - Deputado estadual

Retomada dos trabalhos

Após o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou uma sessão solene para marcar a retomada dos trabalhos e a instalação da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura.

A cerimônia foi conduzida pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, responsável pela leitura da tradicional Mensagem Anual de Governo, que reúne a prestação de contas do exercício anterior e a apresentação de novas metas para 2026.