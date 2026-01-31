Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Ano de Urna: Deputados voltam à Alba com foco nas eleições

Alba vai retomar atividades legislativas na próxima terça-feira, 3

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/01/2026 - 18:38 h | Atualizada em 31/01/2026 - 18:49

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia; deputados retomam atividades nesta terça-feira, 3
Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia; deputados retomam atividades nesta terça-feira, 3 -

Após período de recesso, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai retomar suas atividades na próxima terça-feira, 3. No entanto, este ano na Casa deve ser diferente, já que é ano de eleição a deputado estadual e os parlamentares devem dedicar boa parte do tempo às suas bases eleitorais na capital e no interior, visando serem reconduzidos a seus postos.

Nessa retomada, o primeiro dia será marcado por uma solenidade conduzida pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD) — o evento terá a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que fará a leitura da Mensagem do Executivo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Garantias

Apesar da "concorrência" com as eleições de outubro, Ivana Bastos garantiu que os trabalhos na Alba vão ocorrer normalmente, seja dentro das comissões, seja nas votações e debates dentro do plenário da Casa.

“Estamos em ano eleitoral, mas a Bahia não para e nós também não vamos parar. A prioridade desta gestão é cuidar das pessoas e do crescimento do nosso estado. Não vamos deixar isso de lado. Temos esse planejamento e sabemos que nossos pares também têm esta visão”, afirmou.

Leia Também:

Ivana Bastos propõe homenagem a Alan Sanches na Alba: “Reconhecimento”
Presidente da Alba suspende agenda por problema de saúde
Saiba quanto sucessor de Alan Sanches vai receber de salário na Alba
Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Governistas a postos

Para o líder governista, Rosemberg Pinto (PT), o grupo comandado por ele tem consciência de que é preciso estar a postos para os trabalhos na Alba, mesmo com a campanha eleitoral ocorrendo em paralelo, ao longo de 2026.

"Para continuar avançando temos que estar a postos para o trabalho em plenário, comissões e na Casa. Estamos unidos para continuar apresentando soluções para os principais problemas do povo baiano", disse ele.

Oposição atenta

Tiago Correia (PSDB), líder da oposição, afirmou que mesmo sendo um ano eleitoral, espera conseguir manter o bom ritmo dos trabalhos. O tucano garantiu que o grupo estará atento para fiscalizar o Estado.

“Vamos fazer as críticas que precisam ser feitas, mas sobretudo vamos apontar novos caminhos para o futuro da Bahia, afinal de contas existe um desejo cada vez mais evidente da população por mudança”, apontou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba eleições 2026 Ivana Bastos Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia; deputados retomam atividades nesta terça-feira, 3
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia; deputados retomam atividades nesta terça-feira, 3
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia; deputados retomam atividades nesta terça-feira, 3
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia; deputados retomam atividades nesta terça-feira, 3
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

x