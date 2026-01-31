Ano de Urna: Deputados voltam à Alba com foco nas eleições

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia; deputados retomam atividades nesta terça-feira, 3 - Foto: Carlos Amilton | Agência ALBA

Após período de recesso, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai retomar suas atividades na próxima terça-feira, 3. No entanto, este ano na Casa deve ser diferente, já que é ano de eleição a deputado estadual e os parlamentares devem dedicar boa parte do tempo às suas bases eleitorais na capital e no interior, visando serem reconduzidos a seus postos.

Nessa retomada, o primeiro dia será marcado por uma solenidade conduzida pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD) — o evento terá a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que fará a leitura da Mensagem do Executivo.

Garantias

Apesar da "concorrência" com as eleições de outubro, Ivana Bastos garantiu que os trabalhos na Alba vão ocorrer normalmente, seja dentro das comissões, seja nas votações e debates dentro do plenário da Casa.

“Estamos em ano eleitoral, mas a Bahia não para e nós também não vamos parar. A prioridade desta gestão é cuidar das pessoas e do crescimento do nosso estado. Não vamos deixar isso de lado. Temos esse planejamento e sabemos que nossos pares também têm esta visão”, afirmou.

Governistas a postos

Para o líder governista, Rosemberg Pinto (PT), o grupo comandado por ele tem consciência de que é preciso estar a postos para os trabalhos na Alba, mesmo com a campanha eleitoral ocorrendo em paralelo, ao longo de 2026.

"Para continuar avançando temos que estar a postos para o trabalho em plenário, comissões e na Casa. Estamos unidos para continuar apresentando soluções para os principais problemas do povo baiano", disse ele.

Oposição atenta

Tiago Correia (PSDB), líder da oposição, afirmou que mesmo sendo um ano eleitoral, espera conseguir manter o bom ritmo dos trabalhos. O tucano garantiu que o grupo estará atento para fiscalizar o Estado.

“Vamos fazer as críticas que precisam ser feitas, mas sobretudo vamos apontar novos caminhos para o futuro da Bahia, afinal de contas existe um desejo cada vez mais evidente da população por mudança”, apontou.