Novo SAC em Salvador: Alba inaugura posto e retoma atividades nesta terça

Alba retoma trabalhos nesta terça-feira, 3.

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza, na manhã desta terça-feira, 3, a sessão solene de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura e a inauguração do mais novo posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que funcionará no andar térreo do edifício senador Jutahy Magalhães.

A retomada dos trabalhos, após o fim do recesso parlamentar, contará com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que vai apresentar a tradicional Mensagem Anual de Governo. Prevista para iniciar às 10h, a cerimônia será conduzida pela presidente Ivana Bastos (PSD), a primeira mulher a assumir o mais alto cargo da instituição política em mais de 190 anos de existência.

A sessão solene que marca o início do ano legislativo costuma contar com as mais importantes autoridades civis e militares e segue um ritual que vai movimentar, desde as primeiras horas da manhã, um grupo de servidores públicos na área externa do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

A programação, elaborada pelo Cerimonial e Assistência Militar da Casa, começa às 9h20, com a formação da Guarda de Honra, juntamente com a Banda de Música Maestro Wanderley, da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O protocolo prevê ainda que as autoridades serão recepcionadas na rampa de acesso ao prédio principal da Assembleia, sendo encaminhadas para o Plenário Orlando Spínola.

Às 9h45, a presidente Ivana Bastos cumpre a tradição de passar em revista a tropa da PM, que desfila em continência ao Poder Legislativo. A chegada do governador Jerônimo Rodrigues está prevista para às 10h, com a saudação (exórdio) ao chefe do Executivo baiano.

Em seguida, a chefe do Legislativo acompanhará o governador até o Salão Nobre da Casa, onde o gestor aguardará o início da sessão. Logo depois, a deputada Ivana Bastos declara aberta a sessão, compõe a mesa de honra e designa uma comissão suprapartidária, composta de deputados e deputadas, para conduzir o governador até o plenário.

Depois da execução do Hino do Brasil, a presidente da ALBA vai fazer uma breve saudação aos presentes, concedendo, posteriormente, a palavra ao governador Jerônimo Rodrigues, para que faça seu pronunciamento, direto da tribuna. Após o discurso, a deputada agradecerá a presença de todos durante a sessão solene, ato que será encerrado com a execução do Hino ao 2 de Julho, uma exaltação aos heróis da Independência da Bahia.

A leitura da Mensagem Anual de Governo é uma prática comum e constitucional, oportunidade em que o chefe do Executivo faz uma prestação de contas das ações executadas pela administração estadual no exercício anterior e manifesta a intenção de realizar projetos e programas, com metas e prioridades para 2026, beneficiando diversos setores da gestão pública.

SAC ALBA

Após a sessão, às 11h30, a presidente do Legislativo baiano, deputada Ivana Bastos, inaugurará o mais novo posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), na ALBA. A unidade funcionará em horário de expediente do Parlamento, em uma área de 120 metros quadrados, no andar térreo do edifício Senador Jutahy Magalhães, de fácil acesso aos visitantes.

Serão seis postos de atendimento ao público, sendo quatro destinados ao Instituto de Identificação Pedro Melo, para a emissão carteira de identidade; um para o Detran-BA, onde os motoristas terão informações sobre a carteira nacional de trânsito (CNH); e um para a Justiça Eleitoral, para emissão de títulos eleitorais.

A presidente Ivana Bastos pretende garantir mais conforto e agilidade no acesso aos serviços a todos os baianos, não apenas ao funcionalismo. O fluxo diário na ALBA, da ordem de 4 mil pessoas, será aumentado num círculo virtuoso que levará mais baianos a conhecer a casa de seus representantes. Ela ressalta que “quando o poder público atende bem ao povo está construindo cidadania e a rede SAC é um serviço de primeiro mundo”.