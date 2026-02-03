Governo da Bahia apresenta balanço bilionário da educação na Alba

Solenidade da 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Desde 2003, o Governo da Bahia já investiu R$ 15 bilhões na educação, sendo R$ 10 bilhões destinados a obras de construção, ampliação e reforma de escolas e outros R$ 5 bilhões aplicados em programas voltados à melhoria da qualidade do ensino da rede estadual.

Os dados foram apresentados pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta terça-feira, 3, no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), durante a 4ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura, que marcou a retomada oficial dos trabalhos do parlamento baiano em 2026.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Educação integral na Bahia

No balanço da área educacional, o governador destacou a expansão do ensino em tempo integral, que atualmente conta com cerca de 750 unidades escolares distribuídas em 394 municípios. Além da modalidade de ensino, também foram ressaltados os investimentos em infraestrutura escolar, modernização das unidades, aquisição de equipamentos, além de programas de permanência estudantil e políticas públicas voltadas à juventude.

Rede estadual soma mais de 610 mil estudantes

Presente na solenidade, a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, contextualizou os resultados apresentados e destacou o alcance da política educacional.

"A rede estadual reúne, atualmente, mais de 610 mil estudantes matriculados, reflexo direto dos investimentos realizados, e registrou um crescimento de 7% no acesso ao ensino superior pelo Sisu [Sistema de Seleção Unificada], ampliando o número de jovens baianos que ingressam nas universidades".

A presidente da Alba, Ivana Bastos, destacou o caráter institucional da sessão e o papel do parlamento no acompanhamento das ações do Poder Executivo. Segundo ela, o diálogo entre os poderes é fundamental para a construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado.