EDUCAÇÃO
Quando começam as inscrições do Fies? Confira datas e regras
Programa do MEC abre prazo nesta terça e prevê mais de 112 mil contratos ao longo de 2026
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026 começam nesta terça-feira, 03. Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas 67.301 vagas nesta etapa inicial do programa.
O prazo para se candidatar segue aberto até 23h59 do dia 6 de fevereiro, exclusivamente pelo site do Fies. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 19 de fevereiro.
Ao todo, as oportunidades estão distribuídas entre 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, contemplando 19.834 cursos e turnos. Para todo o ano de 2026, o Fies deve disponibilizar 112.168 novos contratos de financiamento.
Como funciona o Fies
O Fies permite que estudantes utilizem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para solicitar financiamento das mensalidades em instituições privadas de ensino superior.
Diferentemente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não concede bolsas, mas sim um financiamento. Após a conclusão da graduação, o estudante deverá pagar a dívida, em parcelas ajustadas à sua renda.
No momento da inscrição, o candidato precisa informar:
- e-mail válido para contato;
- perfil social, incluindo etnia/cor, se é quilombola, pessoa com deficiência e se já concluiu o ensino superior;
- até três opções de curso, turno, local de oferta e instituição, em ordem de preferência;
- dados sobre a composição e a renda do grupo familiar.
Leia Também:
Quem pode se inscrever
Para concorrer a uma vaga no Fies, é necessário:
- ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010;
- obter média mínima de 450 pontos nas quatro provas objetivas e nota acima de zero na redação;
- comprovar renda familiar mensal bruta per capita entre um e três salários mínimos.
O que é o Fies Social
Criado em 2024, o Fies Social é uma modalidade voltada a estudantes de baixa renda, com condições diferenciadas de financiamento. Nessa categoria, é possível alcançar até 100% de financiamento das mensalidades.
Metade das vagas do programa é reservada a essa modalidade. Podem concorrer estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no CadÚnico.
Critérios de prioridade na seleção
Além da pontuação obtida no Enem, o sistema do Fies adota uma ordem de prioridade para selecionar os candidatos:
- Estudantes que não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o Fies;
- Estudantes que não concluíram o ensino superior, mas já foram beneficiados pelo programa, com dívidas quitadas;
- Candidatos que já concluíram o ensino superior e nunca tiveram financiamento;
- Estudantes que concluíram a graduação por meio do Fies, com todas as pendências financeiras resolvidas.
- Candidatos que ainda possuem débitos ativos no programa não podem se inscrever.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes