Quando começam as inscrições do Fies? Confira datas e regras

Inscrições do Fies 2026 começam nesta terça-feira - Foto: MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026 começam nesta terça-feira, 03. Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas 67.301 vagas nesta etapa inicial do programa.

O prazo para se candidatar segue aberto até 23h59 do dia 6 de fevereiro, exclusivamente pelo site do Fies. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 19 de fevereiro.

Ao todo, as oportunidades estão distribuídas entre 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, contemplando 19.834 cursos e turnos. Para todo o ano de 2026, o Fies deve disponibilizar 112.168 novos contratos de financiamento.

Como funciona o Fies

O Fies permite que estudantes utilizem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para solicitar financiamento das mensalidades em instituições privadas de ensino superior.

Diferentemente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não concede bolsas, mas sim um financiamento. Após a conclusão da graduação, o estudante deverá pagar a dívida, em parcelas ajustadas à sua renda.

No momento da inscrição, o candidato precisa informar:

e-mail válido para contato;

perfil social, incluindo etnia/cor, se é quilombola, pessoa com deficiência e se já concluiu o ensino superior;

até três opções de curso, turno, local de oferta e instituição, em ordem de preferência;

dados sobre a composição e a renda do grupo familiar.

Quem pode se inscrever



Para concorrer a uma vaga no Fies, é necessário:

ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010;

obter média mínima de 450 pontos nas quatro provas objetivas e nota acima de zero na redação;

comprovar renda familiar mensal bruta per capita entre um e três salários mínimos.

O que é o Fies Social

Criado em 2024, o Fies Social é uma modalidade voltada a estudantes de baixa renda, com condições diferenciadas de financiamento. Nessa categoria, é possível alcançar até 100% de financiamento das mensalidades.

Metade das vagas do programa é reservada a essa modalidade. Podem concorrer estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no CadÚnico.

Critérios de prioridade na seleção

Além da pontuação obtida no Enem, o sistema do Fies adota uma ordem de prioridade para selecionar os candidatos: