HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Quando começam as inscrições do Fies? Confira datas e regras

Programa do MEC abre prazo nesta terça e prevê mais de 112 mil contratos ao longo de 2026

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/02/2026 - 13:57 h

Inscrições do Fies 2026 começam nesta terça-feira
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026 começam nesta terça-feira, 03. Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão ofertadas 67.301 vagas nesta etapa inicial do programa.

O prazo para se candidatar segue aberto até 23h59 do dia 6 de fevereiro, exclusivamente pelo site do Fies. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 19 de fevereiro.

Ao todo, as oportunidades estão distribuídas entre 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, contemplando 19.834 cursos e turnos. Para todo o ano de 2026, o Fies deve disponibilizar 112.168 novos contratos de financiamento.

Como funciona o Fies

O Fies permite que estudantes utilizem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para solicitar financiamento das mensalidades em instituições privadas de ensino superior.

Diferentemente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não concede bolsas, mas sim um financiamento. Após a conclusão da graduação, o estudante deverá pagar a dívida, em parcelas ajustadas à sua renda.

No momento da inscrição, o candidato precisa informar:

  • e-mail válido para contato;
  • perfil social, incluindo etnia/cor, se é quilombola, pessoa com deficiência e se já concluiu o ensino superior;
  • até três opções de curso, turno, local de oferta e instituição, em ordem de preferência;
  • dados sobre a composição e a renda do grupo familiar.

Prouni divulga 1ª chamada com 594 mil bolsas em faculdades privadas
Aulas em Salvador só começam em março: entenda o calendário escolar de 2026
Edital da educação é atualizado e oferta quase 400 vagas em Alagoinhas
Bahia dá largada ao ano letivo com Jornadas Pedagógicas

Quem pode se inscrever

Para concorrer a uma vaga no Fies, é necessário:

  • ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010;
  • obter média mínima de 450 pontos nas quatro provas objetivas e nota acima de zero na redação;
  • comprovar renda familiar mensal bruta per capita entre um e três salários mínimos.

O que é o Fies Social

Criado em 2024, o Fies Social é uma modalidade voltada a estudantes de baixa renda, com condições diferenciadas de financiamento. Nessa categoria, é possível alcançar até 100% de financiamento das mensalidades.

Metade das vagas do programa é reservada a essa modalidade. Podem concorrer estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no CadÚnico.

Critérios de prioridade na seleção

Além da pontuação obtida no Enem, o sistema do Fies adota uma ordem de prioridade para selecionar os candidatos:

  1. Estudantes que não concluíram o ensino superior e nunca utilizaram o Fies;
  2. Estudantes que não concluíram o ensino superior, mas já foram beneficiados pelo programa, com dívidas quitadas;
  3. Candidatos que já concluíram o ensino superior e nunca tiveram financiamento;
  4. Estudantes que concluíram a graduação por meio do Fies, com todas as pendências financeiras resolvidas.
  5. Candidatos que ainda possuem débitos ativos no programa não podem se inscrever.

