EDUCAÇÃO
BAHIA

Edital da educação é atualizado e oferta quase 400 vagas em Alagoinhas

Prefeitura reajustou salário e prorrogou inscrições até quinta-feira

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

02/02/2026 - 11:21 h

Professora da rede municipal de Alagoinhas em sala de aula
Professora da rede municipal de Alagoinhas em sala de aula -

O edital do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede municipal de ensino de Alagoinhas, no interior da Bahia, passou por retificação e trouxe mudanças significativas.

Entre as principais novidades está a ampliação do número de vagas, que saltou de 302 para 374 oportunidades, além da inclusão de novas funções e do aumento na remuneração para cargos de nível superior.

Outra alteração é a isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e que integrem famílias de baixa renda, com renda per capita de até meio salário-mínimo ou renda familiar mensal de até três salários-mínimos.

No que diz respeito à remuneração, os cargos de nível superior tiveram reajuste, passando de R$ 2.438,42 para R$ 2.520,18, para uma carga horária de 20 horas semanais.

O novo texto do edital também autoriza a participação de candidatos que já possuem vínculo com a administração pública. Caso aprovados, eles poderão acumular cargos, desde que respeitadas as regras previstas na Constituição Federal.

Inscrições e prazos são prorrogados

As inscrições, que seriam encerradas na última sexta-feira, 30, seguem abertas até quinta-feira, 5, por meio do site ipge.selecao.net.br. Já o prazo para pagamento da taxa de inscrição foi prorrogado até sexta-feira, 6.

Segundo a Prefeitura de Alagoinhas, já estão em andamento tratativas com a empresa responsável pelo certame para viabilizar o ressarcimento dos candidatos que têm direito à isenção e que já efetuaram o pagamento da taxa.

Novas funções são incluídas na seleção

O processo seletivo contempla diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino médio e técnico até o superior. Com a retificação, seis novas funções foram incorporadas ao quadro de vagas, todas voltadas ao fortalecimento das atividades educacionais:

  • Educador Social – Complemento Educacional: Língua Portuguesa (Anos Iniciais);
  • Educador Social – Complemento Educacional: Matemática (Anos Iniciais);
  • Educador Social – Complemento Educacional: Língua Portuguesa (Anos Finais);
  • Educador Social – Complemento Educacional: Matemática (Anos Finais);
  • Educador Social – Atelierista;
  • Educador Social – Brinquedista.

