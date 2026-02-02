Bahia dá largada ao ano letivo com Jornadas Pedagógicas

Jornada Pedagógica 2026 - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

O início do ano letivo de 2026 vai além do retorno dos estudantes às salas de aula. Antes disso, redes de ensino em todo o estado baiano promovem as Jornadas Pedagógicas, momentos estratégicos de formação continuada, planejamento e alinhamento pedagógico que reúnem diretores, vice-diretores, coordenadores, professores, equipes técnicas e demais integrantes da comunidade escolar.

Realizadas geralmente antes ou nos primeiros dias do ano letivo, as Jornadas Pedagógicas têm como objetivo qualificar o trabalho educacional, a partir da discussão de metodologias de ensino, análise de indicadores de aprendizagem, definição de metas e planejamento das ações que irão nortear o ano escolar.

Os encontros também fortalecem a integração entre teoria e prática, promovendo reflexões sobre os desafios da educação pública e as necessidades específicas de cada território.

Durante a programação, educadores participam de palestras, oficinas, rodas de diálogo e trocas de experiências. Temas como equidade, inovação educacional, inclusão, avaliação da aprendizagem e gestão escolar costumam estar entre as temáticas das atividades.

A partir desta segunda-feira, 2, acontece a abertura oficial da Jornada Pedagógica 2026 em alguns municípios parceiros do Programa A TARDE Educação, iniciativa do Grupo A TARDE voltada ao fortalecimento do debate educacional no estado.

Confira os locais com abertura confirmada

SEC Bahia

Temática: Aprendizagem como promotora da soberania e da justiça social na Bahia;

Aprendizagem como promotora da soberania e da justiça social na Bahia; Quando: 02 a 06 de fevereiro;

02 a 06 de fevereiro; Onde: Colégio Estadual Pinto de Aguiar, em Mussurunga;

Colégio Estadual Pinto de Aguiar, em Mussurunga; Público-alvo: Professores, coordenadores e gestores escolares dos 27 Núcleos Territoriais de Educação da Bahia (NTEs).

Cachoeira

Temática: Ñandereko Rape – Nzila Ya Nzambi: Tecendo Caminhos, Educação, Identidade e Práticas;

Ñandereko Rape – Nzila Ya Nzambi: Tecendo Caminhos, Educação, Identidade e Práticas; Quando: 02 a 06 de fevereiro;

02 a 06 de fevereiro; Onde: Cineteatro Cachoeirano e Hansen Bahia;

Cineteatro Cachoeirano e Hansen Bahia; Público-alvo: Professores e comunidade escolar da rede municipal de ensino.

Camaçari

Temática: Camaçari Educadora: comunicação e colaboração, potências que conectam os saberes dos territórios;

Camaçari Educadora: comunicação e colaboração, potências que conectam os saberes dos territórios; Quando: 03 e 04 de fevereiro;

03 e 04 de fevereiro; Onde: Cidade do Saber (CDS);

Cidade do Saber (CDS); Público-alvo: Professores, gestores, coordenadores e profissionais da educação da rede pública municipal, estadual e comunitária de ensino de Camaçari.

Itabuna

Temática: Equidade e compromisso com o ensino: da alfabetização à consolidação das aprendizagens;

Equidade e compromisso com o ensino: da alfabetização à consolidação das aprendizagens; Quando: 02 a 06 de fevereiro;

02 a 06 de fevereiro; Onde: Teatro Municipal Candinha Dória;

Teatro Municipal Candinha Dória; Público-alvo: Profissionais da rede municipal de ensino.

Lauro de Freitas

Temática: Educação transformadora: diálogos sobre inclusão, alfabetização na idade certa e equidade;

Educação transformadora: diálogos sobre inclusão, alfabetização na idade certa e equidade; Quando: 03 a 05 de fevereiro;

03 a 05 de fevereiro; Onde: Parque Shopping Bahia;

Parque Shopping Bahia; Público-alvo: Profissionais da rede municipal de ensino.

Lençóis

Temática: Equidade na educação: garantia de aprendizagem e respeito às diversidades;

Equidade na educação: garantia de aprendizagem e respeito às diversidades; Quando: 04 a 06 de fevereiro;

04 a 06 de fevereiro; Onde: Ecoviva;

Ecoviva; Público-alvo: Professores, coordenadores e diretores da rede municipal de ensino.

Morro do Chapéu

Temática: Cuidar, mediar e transformar - repensando tempos, espaços e aprendizagens;

Cuidar, mediar e transformar - repensando tempos, espaços e aprendizagens; Quando: 02 a 04 de fevereiro;

02 a 04 de fevereiro; Onde: Quadra da Escola Municipal Adalberto Pereira;

Quadra da Escola Municipal Adalberto Pereira; Público-alvo: Educadores da rede municipal de ensino e sociedade civil.

Santo Amaro

Temática: Alfabetização para a vida: leitura e escrita em práticas cotidianas e inclusivas;

Alfabetização para a vida: leitura e escrita em práticas cotidianas e inclusivas; Quando: 05 a 06 de fevereiro;

05 a 06 de fevereiro; Onde: Auditório do antigo Centro Educacional Teodoro Sampaio;

Auditório do antigo Centro Educacional Teodoro Sampaio; Público-alvo: Gestores, coordenadores e educadores da rede municipal de ensino.

Santaluz

Temática: Autocuidado, multiletramentos, diversidade e inovação na era da inteligência artificial;

Autocuidado, multiletramentos, diversidade e inovação na era da inteligência artificial; Quando: 02 a 06 de fevereiro;

02 a 06 de fevereiro; Onde: Praça do Saber;

Praça do Saber; Público-alvo: Professores e servidores da rede municipal de ensino.

Simões Filho