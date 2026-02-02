Menu
HOME > EDUCAÇÃO
ANO LETIVO 2026

Bahia dá largada ao ano letivo com Jornadas Pedagógicas

Conheça os municípios que vão discutir aprendizagem e desafios da educação pública durante esta semana

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

02/02/2026 - 7:30 h | Atualizada em 02/02/2026 - 14:13

Jornada Pedagógica 2026
Jornada Pedagógica 2026 -

O início do ano letivo de 2026 vai além do retorno dos estudantes às salas de aula. Antes disso, redes de ensino em todo o estado baiano promovem as Jornadas Pedagógicas, momentos estratégicos de formação continuada, planejamento e alinhamento pedagógico que reúnem diretores, vice-diretores, coordenadores, professores, equipes técnicas e demais integrantes da comunidade escolar.

Realizadas geralmente antes ou nos primeiros dias do ano letivo, as Jornadas Pedagógicas têm como objetivo qualificar o trabalho educacional, a partir da discussão de metodologias de ensino, análise de indicadores de aprendizagem, definição de metas e planejamento das ações que irão nortear o ano escolar.

Os encontros também fortalecem a integração entre teoria e prática, promovendo reflexões sobre os desafios da educação pública e as necessidades específicas de cada território.

Durante a programação, educadores participam de palestras, oficinas, rodas de diálogo e trocas de experiências. Temas como equidade, inovação educacional, inclusão, avaliação da aprendizagem e gestão escolar costumam estar entre as temáticas das atividades.

A partir desta segunda-feira, 2, acontece a abertura oficial da Jornada Pedagógica 2026 em alguns municípios parceiros do Programa A TARDE Educação, iniciativa do Grupo A TARDE voltada ao fortalecimento do debate educacional no estado.

Confira os locais com abertura confirmada

SEC Bahia

  • Temática: Aprendizagem como promotora da soberania e da justiça social na Bahia;
  • Quando: 02 a 06 de fevereiro;
  • Onde: Colégio Estadual Pinto de Aguiar, em Mussurunga;
  • Público-alvo: Professores, coordenadores e gestores escolares dos 27 Núcleos Territoriais de Educação da Bahia (NTEs).

Cachoeira

  • Temática: Ñandereko Rape – Nzila Ya Nzambi: Tecendo Caminhos, Educação, Identidade e Práticas;
  • Quando: 02 a 06 de fevereiro;
  • Onde: Cineteatro Cachoeirano e Hansen Bahia;
  • Público-alvo: Professores e comunidade escolar da rede municipal de ensino.

Camaçari

  • Temática: Camaçari Educadora: comunicação e colaboração, potências que conectam os saberes dos territórios;
  • Quando: 03 e 04 de fevereiro;
  • Onde: Cidade do Saber (CDS);
  • Público-alvo: Professores, gestores, coordenadores e profissionais da educação da rede pública municipal, estadual e comunitária de ensino de Camaçari.

Itabuna

  • Temática: Equidade e compromisso com o ensino: da alfabetização à consolidação das aprendizagens;
  • Quando: 02 a 06 de fevereiro;
  • Onde: Teatro Municipal Candinha Dória;
  • Público-alvo: Profissionais da rede municipal de ensino.

Lauro de Freitas

  • Temática: Educação transformadora: diálogos sobre inclusão, alfabetização na idade certa e equidade;
  • Quando: 03 a 05 de fevereiro;
  • Onde: Parque Shopping Bahia;
  • Público-alvo: Profissionais da rede municipal de ensino.

Lençóis

  • Temática: Equidade na educação: garantia de aprendizagem e respeito às diversidades;
  • Quando: 04 a 06 de fevereiro;
  • Onde: Ecoviva;
  • Público-alvo: Professores, coordenadores e diretores da rede municipal de ensino.

Morro do Chapéu

  • Temática: Cuidar, mediar e transformar - repensando tempos, espaços e aprendizagens;
  • Quando: 02 a 04 de fevereiro;
  • Onde: Quadra da Escola Municipal Adalberto Pereira;
  • Público-alvo: Educadores da rede municipal de ensino e sociedade civil.

Santo Amaro

  • Temática: Alfabetização para a vida: leitura e escrita em práticas cotidianas e inclusivas;
  • Quando: 05 a 06 de fevereiro;
  • Onde: Auditório do antigo Centro Educacional Teodoro Sampaio;
  • Público-alvo: Gestores, coordenadores e educadores da rede municipal de ensino.

Santaluz

  • Temática: Autocuidado, multiletramentos, diversidade e inovação na era da inteligência artificial;
  • Quando: 02 a 06 de fevereiro;
  • Onde: Praça do Saber;
  • Público-alvo: Professores e servidores da rede municipal de ensino.

Simões Filho

  • Temática: Planejar com Equidade: ensinar considerando ritmos e contextos;
  • Quando: 02 a 03 de fevereiro;
  • Onde: Encontros simultâneos em 10 polos e nos colégios Padre Luiz Palmeira, Georgina de Souza Simões e Barbara Andréa Brites do Carmo;
  • Público-alvo: Professores e gestores da rede municipal de ensino.

Educação na Bahia Jornadas Pedagógicas

